İslam Memiş’ten Gram Altın ve Finans Piyasalarına Dair Kritik Uyarılar: 14 Gün İçinde Neler Bekleniyor?
İslam Memiş’ten Gram Altın ve Finans Piyasalarına Dair Kritik Uyarılar: 14 Gün İçinde Neler Bekleniyor? Finansal analist ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftalar için altın, borsa, döviz ve diğer piyasalardaki beklentilerini paylaştı. Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarında yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, özellikle gram altın ve diğer değerli metallerdeki gelişmeleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. İşte, Memiş'in finansal analizlerine dair detaylar:
İslam Memiş’ten Gram Altın ve Finans Piyasalarına Dair Kritik Uyarılar: 14 Gün İçinde Neler Bekleniyor? Finansal analist ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftalar için altın, borsa, döviz ve diğer piyasalardaki beklentilerini paylaştı. Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarında yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, özellikle gram altın ve diğer değerli metallerdeki gelişmeleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. İşte, Memiş'in finansal analizlerine dair detaylar:
Altın Piyasasında Kritik Dönem
Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, önümüzdeki süreç için yatırımcıları Aralık ayına hazırladığını belirtti. Aralık ayında beklediği "kusursuz fırtına"nın ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade eden Memiş, yatırımcılara varlıklarına sahip çıkmaları ve altın ile gümüşte yaşanacak düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.
Gram altın fiyatlarının kısa bir süre önce 3.015 TL seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, bu seviyelerden yapılan kademeli alımların yatırımcılara uzun vadede kazanç sağlayabileceğini belirtti. Haftalık ve önümüzdeki haftalar için altın fiyatlarında düşüş beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Borsa İstanbul 100 Endeksi: Hareketler Dikkatle Takip Edilmeli
Borsa İstanbul 100 endeksi, geçtiğimiz günlerde 9.028 puan seviyesine kadar düştü ve yüzde 1,14 oranında satış yaşandı. Endeksin yukarı yönlü hareketler gösterse de bu hareketlerin kalıcı olmadığını belirten Memiş, 9.176 puan seviyesine kadar yükselen endeksin 9.000 puan seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından izlemeye devam edeceğini söyledi. Borsa yatırımcılarının bu dalgalanmalar karşısında dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, piyasada kısa vadeli hareketlere odaklanmanın risk taşıyabileceğini belirtti.
Dolar/TL Kuru: Resmi Kurda Düşüş Beklentisi
Dolar kuru, resmi olarak 34,20 TL seviyesinde seyrediyor. Ancak serbest piyasalarda dolar kuru, resmi kurun altında işlem görmekte. Memiş, bu durumun resmi kurda bir düşüşün habercisi olabileceğini ifade etti. Serbest piyasalardaki daha düşük döviz kurları, döviz talebinin azalmasına ve yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olabilir.
Euro/TL Kuru: Fiyat Farkı Genişliyor
Euro/TL kuru ise resmi olarak 37,56 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak serbest piyasalarda Euro'nun fiziki alım-satım fiyatları daha düşük seviyelerde seyrediyor ve 37,28-37,42 TL arasında değişiyor. Euro'daki değer kayıpları devam ettikçe, resmi ve serbest piyasa arasındaki makasın genişlediği ve daha ucuz Euro bulma imkanının arttığı gözlemleniyor. Yatırımcıların bu durumu iyi değerlendirmesi ve döviz pozisyonlarını buna göre ayarlamaları gerektiği belirtiliyor.
Ons Altın: 2.580 Dolar Seviyesi Kritik
Ons altın fiyatı, 2.628 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Memiş, ons altında 2.580-2.680 dolar aralığındaki hareketin sürdüğünü ve bu bant aralığının önemini koruduğunu ifade etti. 2.603 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altının, 2.580 dolar seviyesinde destek bulması bekleniyor. Yatırımcıların bu seviyeden kademeli alımlar yaparak pozisyonlarını güçlendirmelerinin önemini vurgulayan Memiş, 2.580 dolar seviyesi altında yüzde 25'lik oranlarla alımların tamamlanması gerektiğini söyledi.
Gram Altın: 3.000-3.500 TL Aralığı Beklentisi
Gram altın, serbest piyasalarda 3.015 TL seviyesine kadar gerilemiş durumda. Memiş, yatırımcılara bu seviyelerde en az yüzde 50 oranında alım yaparak pozisyonlarını kapatma tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, gram altının 2.980 TL seviyesindeki desteği koruduğu ve ons altındaki hareketlilik nedeniyle bu desteğin önemini sürdürdüğünü belirtti. Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 3.000-3.500 TL aralığında hareket etmesini beklediğini ve her ay 3.100-3.300 TL seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor.
Gümüş Fiyatları: Kritik Seviyelerde Alım Fırsatı
Gümüşün ons fiyatı, 30,90 dolardan işlem görmekte ve yüzde 1,54 oranında değer kazanmış durumda. Memiş, gümüşün kısa süre önce 30 dolar seviyesine kadar sert bir düşüş yaşadığını, ancak bu seviyelerden yapılan alımların doğru bir karar olduğunu ifade etti. Gümüşün gram fiyatı ise 33,87 TL'ye gerilemiş durumda ve daha önceki 35,5 TL seviyesinden yaşanan düşüş dikkate alındığında, mevcut seviyelerden yapılan alımların yatırımcılara avantaj sağlayabileceğini belirtti.
Yatırımcılara Genel Tavsiyeler
İslam Memiş, piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın, gümüş, döviz ve borsa gibi yatırım araçlarında kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade, uzun vadeli hedeflerle hareket edilmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle değerli metallerde yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Memiş’in değerlendirmelerine göre, Aralık ayında beklenen "kusursuz fırtına" öncesinde piyasalarda yaşanacak gelişmelere karşı hazırlıklı olmak, yatırımcıların risklerini minimize etmesine yardımcı olabilir.