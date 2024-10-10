Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Düşüş: Altın Fiyatlarında Neler Oluyor?
Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Düşüş: Altın Fiyatlarında Neler Oluyor? Eylül ayında altın fiyatları tarihi bir zirveye ulaşarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Fakat, bu yükseliş kısa sürdü ve 10. ay itibarıyla gram altın serbest düşüşe geçti. Son günlerde hız kesmeden düşen altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. İşte altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasaların gelecekteki yönünü şekillendirebilecek faktörleri ele alan detaylar.
Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Düşüş: Altın Fiyatlarında Neler Oluyor? Eylül ayında altın fiyatları tarihi bir zirveye ulaşarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Fakat, bu yükseliş kısa sürdü ve 10. ay itibarıyla gram altın serbest düşüşe geçti. Son günlerde hız kesmeden düşen altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. İşte altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasaların gelecekteki yönünü şekillendirebilecek faktörleri ele alan detaylar.
Altındaki Düşüşün Nedenleri
Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz indirimleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından tarihi rekor seviyelerine ulaşan altın, Eylül sonuna doğru yön değiştirdi ve düşüş trendine girdi. Altın fiyatlarındaki bu değişimin başlıca sebepleri şunlar:
ABD Ekonomik Verileri ve Fed'in Faiz Politikaları
ABD’den gelen son ekonomik veriler, Fed’in gelecekteki faiz indirimleri konusunda daha temkinli olacağını gösteriyor. Faiz indirimi beklentilerinin azalması, yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarından uzaklaştırarak nakde yönlendirdi. Bu da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Jeopolitik Gerilimler ve Enerji Fiyatları
Orta Doğu’daki çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki artış da altın fiyatlarının yön değiştirmesine katkıda bulundu. Petrol fiyatlarının yükselmesi enerji maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Bu durum, ABD’nin enflasyonla mücadelede zorluklar yaşamasına neden olabilir ve faiz indirimi beklentilerini daha da zora sokar.
Ons Altının Teknik Seviyeleri
Uluslararası piyasalarda ons altın, son günlerde aşağı yönlü sinyaller veriyor. Ekonomist Hikmet Baydar'a göre, ons altında 2591 dolar seviyesi kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyeye kadar bir düşüş ihtimali, gram altın fiyatlarının da aşağı yönlü hareket etmesine neden olabilir.
Gram Altın Fiyatlarındaki Kritik Seviyeler
Gram altın fiyatları Ekim ayının başından itibaren serbest düşüş trendine girdi. Bu süreçte 2900 lira seviyesinin altına düşen gram altın, yatırımcılar için kritik bir pivot noktasına yaklaştı. Gram altında önemli seviyeler şu şekilde:
- 2769 Lira Pivot Seviyesi: Bu seviye, gram altının ayı piyasasına girmesi için belirleyici bir nokta olarak kabul ediliyor. Eğer gram altın bu seviyenin altına inerse, piyasada daha uzun süreli bir düşüş trendi görülebilir.
- 2830 Lira Ara Destek: 2830 lira seviyesi, gram altının kısa vadede dalgalanabileceği bir ara destek noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kalınması, yatırımcıların tekrar alım yapabileceği bir zemin oluşturabilir.
Yurt İçi Piyasalarda Altın ve Borsa İlişkisi
Türkiye'deki piyasalarda altın fiyatlarının yanı sıra borsadaki gelişmeler de dikkat çekiyor. BIST 100 endeksi son haftalarda 9 bin puanın altına gerileme eğilimine girdi. Vergi muafiyetine yönelik olumlu açıklamalara rağmen, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler BIST 100 endeksini olumsuz etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak güvenli liman arayışlarını artırabilir.
Altın Fiyatlarında Beklentiler
Piyasalarda yaşanan düşüşe rağmen, altının gelecekte tekrar yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarını etkileyebilecek bazı önemli faktörler şunlar:
Jeopolitik Risklerin Devam Etmesi
Orta Doğu’daki gerilimler ve küresel çapta artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırabilir. Bu durumda, altın fiyatları yeniden yükselişe geçebilir.
Fed’in Faiz Politikalarında Değişiklik
Eğer ABD ekonomisindeki veriler Fed’in tekrar faiz indirimine gitmesini gerektirirse, bu durum altın fiyatlarında yükselişe yol açabilir. Yüksek enflasyon riskleri de altının tekrar değer kazanmasını sağlayabilir.
Doların Güçlenmesi veya Zayıflaması
Altın, genellikle dolar ile ters orantılı hareket eder. Dolardaki zayıflama, altın fiyatlarının yükselmesine neden olabilirken, doların güçlenmesi altın üzerinde baskı yaratabilir.
Güncel Altın Fiyatları
Şu anki piyasa verilerine göre, gram altın 2876 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte diğer altın türlerindeki güncel fiyatlar:
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Saat
|Çeyrek Altın
|4.908 TL
|4.953 TL
|%0,06
|10:30
|Yarım Altın
|9.786 TL
|9.900 TL
|%0,07
|10:30
|Tam Altın
|19.572 TL
|19.731 TL
|%0,07
|10:30
|Cumhuriyet Altını
|19.993 TL
|20.295 TL
|%-0,83
|17:01
|22 Ayar Bilezik
|2.738 TL
|2.890 TL
|%0,07
|10:30
|Ata Altın
|19.883 TL
|20.383 TL
|%0,00
|16:55
|Reşat Altın
|20.025 TL
|20.328 TL
|%-0,66
|17:01
|Ons Altın
|2.616 TL
|2.616 TL
|%0,31
|10:45