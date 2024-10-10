Gram Altında Tarihi Rekor Sonrası Düşüş: Altın Fiyatlarında Neler Oluyor? Eylül ayında altın fiyatları tarihi bir zirveye ulaşarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Fakat, bu yükseliş kısa sürdü ve 10. ay itibarıyla gram altın serbest düşüşe geçti. Son günlerde hız kesmeden düşen altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. İşte altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasaların gelecekteki yönünü şekillendirebilecek faktörleri ele alan detaylar.

Altındaki Düşüşün Nedenleri

Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz indirimleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından tarihi rekor seviyelerine ulaşan altın, Eylül sonuna doğru yön değiştirdi ve düşüş trendine girdi. Altın fiyatlarındaki bu değişimin başlıca sebepleri şunlar: