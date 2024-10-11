EYT’de Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Yeni Düzenleme Yolda
EYT’de Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Yeni Düzenleme Yolda. EYT düzenlemesiyle erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen staj ve çıraklık mağdurları için önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, milyonlarca kişinin erken emeklilik başvurusu yapmasına olanak sağladı. Ancak staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesi, yaklaşık 250.000 kişiyi mağdur etti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir düzenlemenin devreye alınması bekleniyor. Peki, staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik şansı ne zaman ve nasıl sağlanacak?
EYT’de Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Yeni Düzenleme Yolda. EYT düzenlemesiyle erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen staj ve çıraklık mağdurları için önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, milyonlarca kişinin erken emeklilik başvurusu yapmasına olanak sağladı. Ancak staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesi, yaklaşık 250.000 kişiyi mağdur etti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir düzenlemenin devreye alınması bekleniyor. Peki, staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik şansı ne zaman ve nasıl sağlanacak?
Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin EYT Düzenlemesi: Tarih Belirleniyor
Erken emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyen staj ve çıraklık mağdurları, uzun süredir hak arayışlarını sürdürüyor. EYT kapsamında değerlendirilmeyen bu sürelerin, yeni bir düzenleme ile dikkate alınması gündemde. SGK uzmanı Özgür Erdursun, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabında nasıl yer alabileceğiyle ilgili bazı formüller üzerinde çalışıldığını belirtti. Özellikle kadınlar için staj sonrası doğum borçlanması gibi avantajlı yöntemlerin devreye sokulması planlanıyor.
Kadınlara Staj Sonrası Doğum Borçlanması Fırsatı
Staj mağduru kadın çalışanlar için önemli bir düzenleme yolda. Staj sigortası başlangıç tarihinden sonra çocuk sahibi olan kadınlara, doğum borçlanması yapma imkanı tanınacak. Bu yöntem sayesinde, doğum borçlanması ile emeklilik yaşı öne çekilebilecek ve EYT kapsamına girme şansı doğacak. Ancak bu haktan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:
- Staj ve çıraklık sigortası başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 öncesine ait olması gerekiyor.
- Doğum borçlanması yapılacak çocuğun, staj sigortası başlangıcından sonra dünyaya gelmiş olması şartı aranacak.
Bu şartları taşıyan kadınlar, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 3 çocuk için 6 yıl borçlanma yapabilecek ve emeklilik yaşını erkene çekebilecek.
Staj Mağdurları İçin EYT’ye Dahil Olma Şartları Neler?
EYT düzenlemesi kapsamında değerlendirilmeyen staj ve çıraklık süreleri, yeni düzenlemeyle birlikte bazı şartlarla dikkate alınabilir. Bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılabilmesi için aşağıdaki koşullar göz önünde bulunduruluyor:
- Staj veya çıraklık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesinde olmalı ve bu süreler emeklilik hesabına dahil edilmelidir.
- Özellikle kadınlar için staj sonrası doğum borçlanması imkanı tanınarak, erken emeklilik için prim gün sayısı arttırılabilir.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yeni düzenleme ile birlikte staj ve çıraklık mağdurlarının hak kayıplarının önüne geçileceğini ve belirli şartları taşıyan kişilerin EYT kapsamına dahil edileceğini vurguluyor. Ancak bu düzenlemeden herkesin faydalanamayacağını da ekliyor.
Bağ-Kur’lu Çalışanlar İçin Prim İndirimi Geliyor
Staj ve çıraklık mağdurlarının yanı sıra, Bağ-Kur'lu çalışanlar için de yeni bir düzenleme söz konusu. Mevcut durumda Bağ-Kur'lular için EYT'ye dahil olabilmek adına 9000 gün prim şartı aranmaktaydı. Bu durum birçok kişinin emeklilik hayalini zorlaştırdı. Ancak Meclis’e sunulan yeni bir torba yasa tasarısı, prim gün sayısında indirime gidilmesini öngörüyor. Kasım ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme, prim gün sayısı eksik olan Bağ-Kur’lulara önemli bir fırsat sunacak.
Bağ-Kur Prim İndirimi ile Emeklilik Kolaylaşıyor
Eğer Bağ-Kur'luların SGK giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi ise, bu yeni düzenleme sayesinde EYT kapsamına girme fırsatı yakalayacaklar. Bunun yanı sıra, prim indirimi uygulanacak ancak emeklilik yaşı öne çekilmeyecek. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, Bağ-Kur’lu çalışanların emeklilik şartları önemli ölçüde esnetilmiş olacak ve prim eksikliği engeline takılan birçok kişinin sorunu çözüme kavuşacak.
EYT Düzenlemesi İle Yeni Fırsatlar
Staj ve çıraklık mağdurları ile Bağ-Kur’luların haklarını yeniden gözden geçiren EYT düzenlemesi, milyonlarca çalışanın beklediği müjdeleri barındırıyor. Staj sürelerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi, kadınlar için doğum borçlanması ve Bağ-Kur’lular için prim indirimi gibi düzenlemeler, emeklilik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu yeni fırsatlarla birlikte, erken emeklilik hayali kuran vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi bekleniyor.
EYT’de Staj ve Çıraklık Mağdurlarını Bekleyen Yenilikler
EYT düzenlemesi kapsamında staj ve çıraklık mağdurları ile Bağ-Kur’lu çalışanlar için önemli adımlar atılmaya hazırlanıyor. Bu süreçte staj sigortası sonrası doğum borçlanması ve prim gün sayısında indirim gibi düzenlemeler, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik önemli fırsatlar sunacak. Özellikle kadınlar için erken emeklilik kapısını aralayacak olan bu yeni haklar, emeklilik şartlarının esnetilmesi anlamına geliyor.