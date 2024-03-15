Dolar 60 TL'ye Mi Koşuyor? Ekonomistlerden Çarpıcı Devalüasyon Analizi!

Türkiye ekonomisinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, her zaman olduğu gibi piyasalarda büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle dolar kurundaki son hareketlilikler, hem yatırımcıların hem de günlük hayatını dövize endekslemiş vatandaşların dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. 15 Mart 2024 tarihinde dolar, euro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangı gibi önemli para birimlerinin değerleri, piyasalarda yeni bir tartışma başlattı.

Dolar Kuru Neden Yükseliyor?

Son 16 günde yaşanan dolar kuru yükselişi, ekonomi gündemini meşgul eden en önemli başlıklardan biri. Dolar, geçtiğimiz haftalarda kritik bir eşiği aşarak 32 TL seviyelerine ulaştı. Bu artışın arkasında yatan sebepler arasında, yaklaşan seçimler öncesinde piyasalardaki belirsizlik ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kullanma stratejisi bulunuyor.

Merkez Bankası'nın Rolü ve Piyasa Etkileşimi

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar, bankalararası ve serbest piyasa arasındaki makası daraltma yönünde etkili oluyor. Özellikle seçimlere kısa bir süre kala, dolara olan talebin artması ve bu talebe yönelik Merkez Bankası'nın aldığı önlemler, dolar kurunun seyri üzerinde belirleyici oluyor.

Ekonomistlerden Devalüasyon Uyarısı

Bazı ekonomistler, mevcut politikaların sürdürülmesi halinde doların daha da yükselebileceği konusunda uyarıyor. Öne çıkan ekonomistlerden biri olan Selçuk Geçer, doların gerçek değerinin şu an itibarıyla 50 TL civarında olduğunu ve seçimler sonrası bu değerin 60 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtiyor. Bu durum, piyasalarda bir devalüasyon beklentisi oluşturuyor.

Bankalar ve Kredi Politikaları

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar doğrultusunda bankalar, ticari kredilerin faiz oranlarını yükseltirken, kredi limitlerini düşürme ve nakit avanslara sınırlama getirme yönünde adımlar atıyor. Bu politikalar, vatandaşların ve şirketlerin kredi kullanarak dövize yönelmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Geleceğe Bakış

Dolar kurundaki bu hareketlilik, Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, Merkez Bankası'nın gelecek adımlarını ve seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. Ekonomik gelişmeler, dolar kuru üzerindeki etkileri ve piyasalardaki dinamikler, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.