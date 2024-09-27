BDDK'dan Kredi Kartı Borçları ve İhtiyaç Kredilerine 60 Aya Kadar Yeniden Yapılandırma İmkanı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ekonomik zorluk yaşayan bireylere destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin geri ödemesinde sıkıntı yaşayanlar için 60 aya kadar vade imkanı sunan yeniden yapılandırma kararı alındı. Bu karar, hem borç yükü altındaki tüketicilerin nefes almasını sağlayacak hem de bankaların mali yapısını güçlendirecek. Peki, bu düzenleme tüketicilere nasıl avantajlar sunuyor? İşte detaylar...

Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması Nasıl İşleyecek?

BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, kredi kartı borçları yapılandırılırken kartlar kapatılmayacak. Bu sayede tüketiciler, yapılandırma sürecinde de kartlarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Borcun yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak. Bu durum, borçlu kişilerin borçlarını öderken aynı zamanda harcamalarını da kontrollü bir şekilde yapmalarını teşvik ediyor.

BDDK'nın açıklamasında, bu adımın hem bireylerin ödeme kabiliyetlerini artıracağı hem de bankaların güçlü finansal yapısını koruyacağı vurgulandı. Bu düzenleme ile tüketiciler borçlarını daha uzun vadeye yayarak, aylık ödemelerini düşürebilecekler ve böylece bütçelerini daha iyi yönetebilecekler.

Kredi Kartı Borçlarında Asgari Ödeme Şartları Değişti

BDDK’nın aldığı bir diğer önemli karar ise kredi kartı borçlarındaki asgari ödeme şartlarıyla ilgili oldu. Daha önce kredi kartı limitine göre belirlenen asgari ödeme oranları, yeni düzenleme ile güncellendi. Artık, 50,000 TL'ye kadar limiti olan kart sahipleri borçlarının en az %20'sini ödemek zorunda. Bu oran, limitin 50,000 TL’nin üzerinde olduğu durumlarda ise %40’a çıkıyor. Bu güncelleme, kredi kartı borcu olan tüketicileri daha disiplinli bir ödeme sürecine yönlendirecek ve borçların birikmesini önleyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

TCMB’nin Aylık Faiz Oranlarına Getirdiği Sınırlamalar

BDDK’nın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı borçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması sırasında uygulanacak aylık akdi faiz oranlarına sınırlama getirildi. Bu düzenleme, tüketicilerin faiz yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle borçların hızla birikmesi önlenecek ve bireyler daha makul faizlerle borçlarını yeniden yapılandırabilecekler.