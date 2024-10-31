Bakan Işıkhan'dan Emeklilik Sistemi ve Maaş Düzenlemeleri Hakkında Açıklamalar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Son dönemde ortaya çıkan düzenleme beklentilerine yanıt veren Işıkhan, şu an gündemde bu yönde bir konu olmadığını vurguladı. Bakan, özellikle emeklilik şartları ve maaş hesaplama kriterlerinin değişeceği yönündeki spekülasyonlara karşı net bir açıklamada bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Son dönemde ortaya çıkan düzenleme beklentilerine yanıt veren Işıkhan, şu an gündemde bu yönde bir konu olmadığını vurguladı. Bakan, özellikle emeklilik şartları ve maaş hesaplama kriterlerinin değişeceği yönündeki spekülasyonlara karşı net bir açıklamada bulundu.
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesaplamalarında Değişiklik Olacak mı?
Bakan Işıkhan, kendisine yöneltilen “Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli maaşı hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılacak mı?” sorusu üzerine, “Emeklilik sistemi veya emekli maaşı hesaplama yöntemlerinde bir değişiklik gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. Ancak, ülkenin hedefleri doğrultusunda emeklilik sistemini daha iyi bir noktaya taşımak için gereken her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.
Işıkhan, Orta Vadeli Plan ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öngördüğü hedefler doğrultusunda emeklilik sisteminin iyileştirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Emeklilere Bayram İkramiyesi Uygulaması 2025 Yılında da Devam Edecek
Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin ilk kez 2018 yılında başladığını hatırlatarak, bu geleneğin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. Emeklilere sağlanan bayram ikramiyelerinin sosyal bir destek olarak önemini vurgulayan Işıkhan, ikramiyelerin gelecek yıllarda da süreceği mesajını verdi.
Asgari Ücret Belirleme Süreci 2025 Yılı İçin Başlıyor
Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili sorulara yanıt verirken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu konunun sadece hükümetin veya Bakanlığın kararıyla belirlenmediğine dikkat çekti. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayı başında toplanacağını duyurdu. Bu sürecin, çalışanların yaşam koşullarına katkı sağlamak için sosyal paydaşlarla birlikte yürütüldüğünü ifade etti.
Belediyelerin SGK Prim Borçları Hakkında Açıklamalar
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, belediyelerden son haftalarda 7,9 milyar lira nakit ödeme alındığını belirtti. Ayrıca, borçların kat kat fazlasının da yapılandırıldığını dile getiren Işıkhan, belediyelerin borç yükünün zaman içinde arttığını vurguladı. Mart ayında 96 milyar lira olan belediye borçlarının, faizin etkisiyle şu an 140 milyar liraya ulaştığını ifade etti.
Belediyelerin borç yapılandırma taleplerine açık olduklarını belirten Bakan, tüm belediyelerle eşit mesafede olduklarını vurguladı ve borçların sonunda faiziyle birlikte tahsil edileceğini hatırlattı. Belediye başkanlarına seslenen Işıkhan, SGK prim borçlarının ödenmesi konusunda ciddi adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.
Yeni Nesil Çalışma Modeli: Esnek ve Part-Time Çalışma
Son dönemde gündemde olan “yeni nesil çalışma modeli” hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, bu çalışma modelinin çalışma saatlerinden ziyade esnek ve kısmi çalışma üzerine odaklandığını belirtti. Işıkhan, çalışma saatlerinin artırılması gerektiğine dair görüşlerinin olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için daha fazla çalışmaya ve üretime ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Yeni nesil çalışma modellerinin, istihdam artışına katkı sağlayacağını belirten Işıkhan, part-time ve saat başı çalışma modellerinin önemine dikkat çekti. Özellikle esnek çalışma modellerinin iş gücü piyasasında daha fazla kişiye istihdam sağlamak için önemli bir araç olduğunun altını çizdi.
Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Dönemi Başlıyor
Yeni nesil çalışma modelleri kapsamında esnek çalışma olanakları sunulacağını belirten Işıkhan, bu modelin çalışanların iş-yaşam dengesini koruyabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Haftada belirli günlerde çalışabilme imkanı sunan bu esnek modellerin, iş gücü verimliliğini artırmaya yönelik bir adım olduğunu ifade etti.