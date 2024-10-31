Bakan Işıkhan'dan Emeklilik Sistemi ve Maaş Düzenlemeleri Hakkında Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Son dönemde ortaya çıkan düzenleme beklentilerine yanıt veren Işıkhan, şu an gündemde bu yönde bir konu olmadığını vurguladı. Bakan, özellikle emeklilik şartları ve maaş hesaplama kriterlerinin değişeceği yönündeki spekülasyonlara karşı net bir açıklamada bulundu.

Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesaplamalarında Değişiklik Olacak mı?

Bakan Işıkhan, kendisine yöneltilen “Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli maaşı hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılacak mı?” sorusu üzerine, “Emeklilik sistemi veya emekli maaşı hesaplama yöntemlerinde bir değişiklik gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. Ancak, ülkenin hedefleri doğrultusunda emeklilik sistemini daha iyi bir noktaya taşımak için gereken her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.

Işıkhan, Orta Vadeli Plan ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öngördüğü hedefler doğrultusunda emeklilik sisteminin iyileştirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Emeklilere Bayram İkramiyesi Uygulaması 2025 Yılında da Devam Edecek

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin ilk kez 2018 yılında başladığını hatırlatarak, bu geleneğin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. Emeklilere sağlanan bayram ikramiyelerinin sosyal bir destek olarak önemini vurgulayan Işıkhan, ikramiyelerin gelecek yıllarda da süreceği mesajını verdi.

Asgari Ücret Belirleme Süreci 2025 Yılı İçin Başlıyor

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili sorulara yanıt verirken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu konunun sadece hükümetin veya Bakanlığın kararıyla belirlenmediğine dikkat çekti. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayı başında toplanacağını duyurdu. Bu sürecin, çalışanların yaşam koşullarına katkı sağlamak için sosyal paydaşlarla birlikte yürütüldüğünü ifade etti.