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Bakan Işıkhan Açıkladı: Refah Düzeyimiz Artacak, Emekliye ve Çalışana Yarayacak

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Bakan Işıkhan Açıkladı: Refah Düzeyimiz Artacak, Emekliye ve Çalışana Yarayacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, refah düzeyimiz arttıkça, arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklerimize aktaracağız." dedi.

Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, refah düzeyimiz arttıkça, arta kalan bu geliri de çalışanlarımıza ve emeklerimize aktaracağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, kentteki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

"REFAH DÜZEYİMİZ ARTTIKÇA..."

AKP'nin Zafer Meydanı’ndaki seçim standına giden Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu ve ihtiyaç duyduğu konularda, onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarınıza hızlı bir şekilde başladık.

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