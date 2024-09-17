Altının Parlayan Geleceği: Goldman Sachs'tan Çarpıcı 100 Bin TL Tahmini

Altın, her zaman yatırımcıların güvenli limanı olmuştur ve yakın gelecekte bu değerinin 100 bin TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu iddialı tahmin, dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yapıldı. İşte, altın piyasalarındaki son gelişmeler ve önümüzdeki dönem için yapılan çarpıcı öngörüler.

Altın Fiyatları Neden Yükselecek?

Türkiye’de ve dünya genelinde altın fiyatları son dönemde rekor kırmaya devam ediyor. Goldman Sachs’ın yaptığı açıklamaya göre, ons altın fiyatları önümüzdeki yılın başında 2700 dolar seviyelerine çıkabilir. Bu tahmin, altın piyasalarındaki mevcut trendler ve ekonomik göstergeler ışığında değerlendirildiğinde oldukça gerçekçi görünüyor.

Goldman Sachs, yayımladığı raporda, ons altın fiyatının 2025 yılı başlarında 2700 doları bulacağını öngörüyor. Bu tahmin, bankanın altın fiyatları hakkındaki pozitif görüşünü ve küresel ekonomide yaşanan son gelişmeleri yansıtıyor.

Merkez Bankalarının Etkisi ve Fed Kararları

Altın fiyatları üzerinde belirleyici bir diğer faktör de merkez bankalarının altına olan güçlü talebidir. Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, merkez bankalarının bu talebinin altın fiyatlarını destekleyeceğini vurgulamaktadır. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) politika toplantılarında alacağı faiz kararları, kısa vadede altın fiyatlarını etkileyebilir.

Analistler, Fed’in bu haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasının beklendiğini ve bu durumun altın fiyatlarında kısa süreli bir düşüşe neden olabileceğini belirtiyor. Ancak, altın yatırımcıları için uzun vadede 2700 dolarlık hedef fiyat, cazip bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor.