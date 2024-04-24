Altın Uzmanı Tarih Verdi! Altın Yatırımcıları İçin Kritik Uyarılar ve Fiyat Tahminleri

Altın ve para piyasaları üzerine derinlemesine bilgiye sahip olan ekonomist İslam Memiş, ons ve gram altında yaşanan büyük düşüşler sonrası yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş, emtia piyasalarındaki önemli gelişmeleri işaret ederek, yatırımcıları gelecek fiyat değişiklikleri konusunda uyardı.

Altın Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Devam Edecek mi

Geçtiğimiz haftalarda jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında görülen keskin yükselişler, bu hafta yerini büyük düşüşlere bıraktı. Yatırımcıların kriz beklentileri arasında, güvenli liman olarak gördükleri altına olan ilgileri arttı. Kapalıçarşı'da, gram altın 200 lira üzerinde bir düşüş yaşayarak, yatırımcılara tarihi alım fırsatları sundu.

Memiş, altın piyasasındaki bu volatilitenin orta ve uzun vadede devam edeceğini öngörerek, yatırımcılara hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle dikkat edilmesi gereken tarih olarak 1 Mayıs'ı işaret etti, bu tarihte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararlarının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği konusunda önemli ipuçları verileceğini vurguladı.

İslam Memiş'ten Önemli Tarihler ve Fiyat Destek Noktaları

1 Mayıs'ta beklenen ABD Merkez Bankası faiz kararları öncesi, ons altın için 2280 dolar ve 2360 dolar seviyeleri kritik destek ve direnç noktaları olarak belirlendi. Memiş, ons altın 2300 doların altına düşerse, bu seviyenin güçlü bir destek olarak işlev göreceğini, ancak 2300 doların üzerindeki kapanışların, fiyatın 2360 dolara kadar yükselmesine olanak tanıyabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Temmuz ayına yönelik hazırlıkların şimdiden başlaması gerektiğini belirten Memiş, ons altın yatırımcılarına pozisyonlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Gram altın yatırımcılarına ise, ons altın 2300 doların altına sarktığı zaman alım yapmalarını önerdi.

Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Kapalıçarşı piyasalarında gram altın fiyatları bugün 2500 liraya kadar düştü. Bu düşüşleri fırsat bilen yatırımcılar için değerlendirme zamanı olabilir. Memiş, gram altının 2450 liraya kadar düşebileceğini, ancak mevcut jeopolitik gerilimler nedeniyle bu düşüşleri göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

Yatırımcıların, düşüş ihtimaline karşı mevcut fiyatlardan alım yapmalarını, ancak fazla risk almamalarını tavsiye etti. Gram altın, 2700 lira seviyesinden 2500 lira seviyeye kadar düşmüş olup, bu durumun bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

İslam Memiş'e Göre Gelecekte Altın Fiyatlarını Ne Bekliyor?

Memiş, altın fiyatlarının kısa sürede yeniden yükselişe geçeceğini öngörerek, yarından itibaren inişlerin ve 50 liralık aşağı yönlü kırılmaların mümkün olduğunu belirtti. Bu düşüş ihtimaline rağmen, yatırımcıların mevcut şartlarda düşük fiyatlardan alım yapmalarının uygun olacağını vurguladı.

Bu bilgiler ışığında, altın yatırımcıları için önümüzdeki dönemde piyasa takibinin ve sağlam bir stratejinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.