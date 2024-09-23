Altın Fiyatlarında Yeni Rekor: Yatırımcılar İçin Kritik Gelişmeler! ABD Verileri Altın Piyasalarını Nasıl Etkileyecek? Altın piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Özellikle ABD’de açıklanacak ekonomik veriler ve Orta Doğu'daki siyasi çatışmalar, altının güvenli liman olarak tercih edilmesine yol açıyor.

Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve

Geçtiğimiz hafta, ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasalar altına yöneldi. Fed’in ilerleyen dönemde daha fazla faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair beklentiler, yatırımcıları altın gibi güvenli varlıklara yönlendirdi. Spot altın, yeni haftaya ons başına 2.630 dolarlık rekor seviyede başladı. Gram altın ise dolar/TL kuru ve ons altın fiyatlarının etkisiyle 2.883 TL'ye kadar çıktı.

ABD Verileri Altın Piyasalarını Nasıl Etkileyecek?

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanmış durumda. Özellikle kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve işsizlik başvuruları gibi veriler, Fed’in faiz politikalarına dair önemli ipuçları verecek. Eğer veriler, ABD ekonomisinin beklenenden daha yavaş büyüdüğünü veya işgücü piyasasının zayıfladığını gösterirse, Fed’in daha agresif faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Bu durum, altının daha fazla değer kazanmasına neden olabilir.

ABD'den gelecek olan PMI verileri de piyasaların dikkatle izlediği bir diğer önemli gösterge. Eğer PMI verileri beklentilerin altında kalırsa, bu durum ekonomik durgunluk endişelerini artırabilir ve altına olan talebi daha da yükseltebilir.

Fed Yetkililerinden Faiz İndirimi Sinyalleri

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin beklenen hızda gelişmesi durumunda Kasım ve Aralık aylarında çeyrek puanlık faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak Waller, iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflık görülmesi durumunda 50 baz puanlık daha büyük bir indirim ihtimalinin de masada olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, faiz oranlarının düşmeye devam etme olasılığı nedeniyle altının cazibesini artırıyor.