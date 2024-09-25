Altın Fiyatlarında Tarihi Rekorlar Geliyor! Gümüşün Yükselişi Sürüyor. Altın ve gümüş piyasaları, son dönemde küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. ABD'den gelen ekonomik verilerin faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırması, altın fiyatlarının yeniden zirveye çıkmasına sebep oldu. Bu süreçte altın, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini bir kez daha kanıtladı.

ABD Verileri ve Faiz İndirimlerinin Etkisi

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, özellikle faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek altın fiyatlarını yukarı çekti. Zayıf gelen veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz indirimleri yapabileceği beklentisini doğurdu. Bu da altının cazibesini artırarak yatırımcıların ilgisini çekti. Altın, önceki seansta %1'in üzerinde bir artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Altın fiyatları, ons başına 2.665 dolar seviyesini aşarak %0,3'lük bir yükseliş kaydetti. Haftanın üçüncü işlem gününde spot altın, ons başına 2.660 dolardan işlem gördü. Gram altın ise Dolar/TL kuru ile hesaplandığında 2.919 TL seviyesine yükseldi. Bu artışlar, yatırımcıların güvenli liman arayışının bir yansıması olarak görülüyor.

Yatırımcılar Fed'den Gevşeme Beklentilerini Artırdı

ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki olası değişiklikler, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Yatırımcılar, Fed'in bu yıl üç çeyrek puandan fazla faiz indirimine gitme olasılığını göz önünde bulunduruyor. Bu beklenti, altının yukarı yönlü hareketini daha da güçlendirdi. Özellikle küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD ekonomisindeki zayıflık, yatırımcıların altına olan talebini artırmaya devam ediyor.

Gümüş ve Altın Arasındaki İlişki

Gümüş ve altın, benzer makroekonomik ve döviz koruma özellikleri sunarak genellikle birlikte hareket eder. Ancak, gümüş aynı zamanda bir endüstriyel metal olduğu için ekonomik döngülerden altına göre daha fazla etkilenir. Özellikle güneş panelleri gibi temiz enerji teknolojilerinde kullanılan gümüş, endüstriyel talepten de etkileniyor. Bu nedenle, gümüşün fiyat hareketleri bazen altın ile aynı doğrultuda olmayabilir.