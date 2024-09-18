Altın Fiyatlarında Fed Kararı Öncesi Artış Var! Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın piyasaları, yaklaşan Fed faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan değer kaybının ardından, bu hafta başında altın yeniden yükseliş trendine girdi. Spot altın fiyatı ons başına 2.575 dolar seviyesine tırmanırken, Türkiye’de gram altın fiyatları da dolar kuru etkisiyle 2.821 TL’ye kadar yükseldi. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini bir kez daha altının güvenli liman olarak cazibesine çekiyor.

Fed Faiz Kararı ve Altın Piyasaları Üzerindeki Etkisi

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı, global piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi hakim olsa da, Fed’in nihai kararı altın fiyatları üzerinde doğrudan etki yapacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD perakende satışları verileri, Fed’in faiz oranlarında ne yönde bir karar alacağı konusunda net bir sinyal vermedi. Çeyrek ya da yarım puanlık bir faiz indirimi ihtimali konuşulsa da, kesinlik kazanmayan bu durum piyasaları bir belirsizlik içinde bırakıyor.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişi Ne Tetikliyor?

Goldman Sachs Group Inc. analistleri, Fed’in sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması durumunda, altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilme olabileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede altının güçlü bir performans göstermeye devam edeceği öngörülüyor. Analistlere göre, önümüzdeki yılın başlarında ons altının 2.700 dolar seviyesine ulaşma potansiyeli oldukça yüksek.

Altının bu yıl yaklaşık yüzde 20 değer kazanmasının arkasında, çeşitli faktörlerin etkisi var. Merkez bankalarının altın talebindeki artış, Çin’de tüketici talebinin yükselmesi ve Orta Doğu ile Ukrayna’daki jeopolitik riskler, altının değerlenmesinde önemli rol oynayan unsurlar arasında.

Uzmanlardan Yorumlar: Gundlach'ın Faiz İndirimi Beklentisi

DoubleLine Capital’in kurucusu Jeffrey Gundlach, Fed’in faiz indirimi döngüsüne 50 baz puanlık bir indirimle başlamasını bekliyor. Gundlach’a göre, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürerek ekonomik durgunluğun önüne geçmesi gerekiyor. İki yıllık Hazine tahvillerindeki ralli ile beraber, Fed’in hedeflediği faiz oranının 1,75 puan altında kalan getiri, ekonomide ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.