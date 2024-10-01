Altın Fiyatları Ne Kadar? Güncel Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları - 1 Ekim 2024. Altın, küresel piyasalardaki dalgalanmalara ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına bağlı olarak son dönemde büyük bir ilgi odağı haline geldi. Özellikle yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarının hızlı bir yükseliş trendine girmesine neden oldu. Peki, Powell’ın son açıklamaları sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasaların son durumu.

FED'in Faiz Kararı ve Orta Doğu’daki Çatışmalar Altın Fiyatlarını Nasıl Etkiliyor?

Altın fiyatları, 2024 yılının Eylül ayının son haftasında ciddi bir yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ve Orta Doğu'daki siyasi gerginlikler, altının küresel piyasalarda güç kazanmasına yol açtı. 30 Eylül 2024 Pazartesi itibariyle gram altın, 2920 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı. Ancak gün içinde bu fiyat, 2905 TL’ye kadar düştü ve en yüksek 2929 TL’yi gördü.

ABD’de faizlerin düşük seviyelerde tutulacağı beklentisi, yatırımcıları altına yönlendirirken, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler de bu değerli metalin fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

Altın Fiyatlarında Rekor Denemesi ve Gevşeme Beklentisi

2024 yılı boyunca altın, zaman zaman rekor seviyelere ulaştı. Kapalıçarşı’da gram altın, 3036 TL’den alıcı bulurken, 3076 TL’den satıldı. Ancak piyasada, rekor yükselişlerin ardından küçük çaplı düzeltmeler olabileceği beklentisi hakim. Özellikle ABD ekonomisine dair belirsizlikler ve FED'in gelecekteki faiz politikalarına yönelik tahminler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini gösteriyor.

Gram Altın Ne Kadar?

1 Ekim 2024 itibarıyla gram altın, 2917 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 2905 TL, en yüksek 2929 TL seviyeleri kaydedildi. Gram altının tarihi zirvesi ise 2949 TL ile hala tazeliğini koruyor. Güncel piyasa fiyatlarına göre Kapalıçarşı'da gram altın, 3036 TL’den alınırken, 3076 TL’den satılıyor.