Akaryakıta Dev Zam Geliyor: Depolarınızı Doldurun! Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası daha kapıda. Araç sahiplerinin bu gece akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, zam öncesi depoların doldurulması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte ayrıntılar...

Akaryakıta Dev Zam Geliyor: Depolarınızı Doldurun

Son dönemde döviz kuru ve brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi sonrası brent petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, uzmanlar zamdan önce araç sahiplerinin depolarını doldurmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle büyük şehirlerde zam öncesi benzin istasyonlarında kuyruklar oluşacağı tahmin ediliyor.

Gece Yarısı Akaryakıt Fiyatlarına Zam Gelecek

Son yıllarda sürekli olarak zamlanan akaryakıt fiyatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yıl başından bu yana artış gösteren benzin fiyatları, bu gece yarısı itibariyle bir kez daha zamlanacak. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki artışlar sebebiyle, benzin fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zam haberi, özellikle benzin fiyatlarının zaten yüksek olduğu büyük şehirlerde, araç sahiplerini endişelendiriyor.

Akaryakıt Fiyatları Neden Artıyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların arkasında birçok etken bulunuyor. Öncelikle, döviz kurlarındaki hareketlilik bu durumu doğrudan etkiliyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, döviz kuruna endeksli olduğundan, dolar/TL paritesindeki her artış fiyatlara yansıyor. Ayrıca brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar da bir diğer önemli faktör. FED'in faiz kararları, petrol üreticisi ülkelerin arz-talep dengesi gibi uluslararası gelişmeler, petrol fiyatlarının belirlenmesinde rol oynuyor. Sonuç olarak, global piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını artırıyor.

İstanbul’da Güncel Akaryakıt Fiyatları

23 Eylül 2024 itibariyle, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: