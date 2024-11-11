2025 Yılında Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam Oranları Ne Olacak?
2025 Yılında Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam Oranları Ne Olacak? 2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, milyonlarca kişinin dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bu grupların maaş zamlarına yönelik detaylar daha da netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, maaş artışında belirleyici rol oynayacak.
2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, milyonlarca kişinin dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bu grupların maaş zamlarına yönelik detaylar daha da netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, maaş artışında belirleyici rol oynayacak.
2024 Yılı Enflasyon Oranları: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim Ayı Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı eylül ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,97 olarak açıklamıştı. Ekim ayı verilerinin eklenmesiyle, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait enflasyon oranları:
- Temmuz: %3,32
- Ağustos: %2,47
- Eylül: %2,97
- Ekim: %2,88
Bu verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 12,06’lık bir zam farkı hesaplanmış durumda. Memurlar için ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 1,87 olarak belirlendi.
2025 Ocak Ayı Maaş Zammı ve Toplu Sözleşme Zammı
Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını aynı anda alacak. Toplu sözleşmeye göre, memurlara Ocak 2025’te yüzde 6 oranında bir artış yapılacak. Bu artışa 4 aylık yüzde 1,87’lik enflasyon farkı eklendiğinde, memur maaşlarında toplamda yüzde 7,99’luk bir zam öngörülüyor. Bu oran Ocak 2025 maaşlarına yansıyacak olup, aylık enflasyon oranları dikkate alınarak kümülatif bir şekilde hesaplanacak.
6 Aylık Enflasyon Oranı ve 2025 Yılı Maaş Zammı Beklentisi
6 aylık enflasyon oranı beklentisi, memur ve emekli maaş zamlarında belirleyici bir faktör olacak. Şu anki tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 16,17 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, emekliler ve memurlar için yapılacak zam oranlarına doğrudan yansıyacak.
- Emekliler İçin Zam Oranı: İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı üzerinden zam alacak. Eğer yüzde 16,17’lik bir enflasyon farkı gerçekleşirse, emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 16 oranında bir artış yapılacak.
- Memurlar İçin Zam Oranı: Memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,17’lik enflasyon farkına ek olarak, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 6 oranında bir zam alacak. Bu durumda, memur maaşlarına toplamda yüzde 12 civarında bir artış yapılması bekleniyor.
2025 Yılı İçin En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
2023 Temmuz itibarıyla en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için öngörülen yüzde 12 oranındaki zamla birlikte, en düşük memur maaşının 43 bin 878 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
En düşük memur emekli maaşı ise 2023 Temmuz ayında 17 bin 587 TL olarak açıklanmıştı. Aynı oranda yapılacak zam ile 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşının 19 bin 697 TL’ye çıkması öngörülüyor.