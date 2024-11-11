2025 Yılında Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam Oranları Ne Olacak?

2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, milyonlarca kişinin dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bu grupların maaş zamlarına yönelik detaylar daha da netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, maaş artışında belirleyici rol oynayacak.

2024 Yılı Enflasyon Oranları: Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim Ayı Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı eylül ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,97 olarak açıklamıştı. Ekim ayı verilerinin eklenmesiyle, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait enflasyon oranları:

Temmuz : %3,32

: %3,32 Ağustos : %2,47

: %2,47 Eylül : %2,97

: %2,97 Ekim: %2,88

Bu verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 12,06’lık bir zam farkı hesaplanmış durumda. Memurlar için ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 1,87 olarak belirlendi.

2025 Ocak Ayı Maaş Zammı ve Toplu Sözleşme Zammı

Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını aynı anda alacak. Toplu sözleşmeye göre, memurlara Ocak 2025’te yüzde 6 oranında bir artış yapılacak. Bu artışa 4 aylık yüzde 1,87’lik enflasyon farkı eklendiğinde, memur maaşlarında toplamda yüzde 7,99’luk bir zam öngörülüyor. Bu oran Ocak 2025 maaşlarına yansıyacak olup, aylık enflasyon oranları dikkate alınarak kümülatif bir şekilde hesaplanacak.

6 Aylık Enflasyon Oranı ve 2025 Yılı Maaş Zammı Beklentisi

6 aylık enflasyon oranı beklentisi, memur ve emekli maaş zamlarında belirleyici bir faktör olacak. Şu anki tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 16,17 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, emekliler ve memurlar için yapılacak zam oranlarına doğrudan yansıyacak.