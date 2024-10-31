2025 Yılı Asgari Ücret Zamları: Beklentiler ve Tahminler... Asgari Ücrette Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücrette Zam Oranı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de asgari ücret zammı, her yıl milyonlarca çalışan için büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı asgari ücret görüşmeleri de yaklaşırken, işçi sendikaları ve işverenler arasındaki tartışmalar hız kazanmış durumda. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve hükümetin ekonomik politikaları doğrultusunda, yeni yılda asgari ücretin ne kadar artacağı merak konusu. İşte 2025 asgari ücret zammına dair beklentiler, sendikaların talepleri ve işverenlerin öngörüleri:

Asgari Ücrette Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için asgari ücret zammında %20 ila %25 oranlarında artış beklentisi öne çıkıyor. Bu oranlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tavsiyeleriyle şekillenirken, işçi sendikaları bu oranların yeterli olmadığını savunuyor. İşçiler, artışların sadece enflasyonla sınırlı tutulmamasını, aynı zamanda yaşam maliyetlerine göre uyarlanmasını talep ediyor.

Merkez Bankası ve IMF’nin Görüşleri

TCMB Başkanı Fatih Karahan, %25 civarında bir zammın enflasyon görünümü ile uyumlu olduğunu belirtirken, IMF temsilcileri ise asgari ücret artışlarının daha sınırlı kalması gerektiğini savunuyor. IMF yetkilileri, Türkiye’nin asgari ücret yerine düşük gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlar sağlanmasının daha etkili bir çözüm olacağını öne sürüyor.

İşçi Sendikalarının Talepleri: Adil Bir Komisyon Kurulmalı

İşçi sendikaları, asgari ücret tespit sürecinin adil ve şeffaf bir komisyon tarafından yönetilmesini talep ediyor. HAK-İŞ ve Türk-İş gibi büyük sendikalar, tarafların eşit temsil edildiği bir komisyonun kurulması gerektiğine vurgu yapıyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücretin sembolik bir değer olarak kalmaması gerektiğini ve çalışanların enflasyon altında ezdirilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

KESK ve DİSK'in Açıklamaları

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, asgari ücrete yapılacak zamların enflasyonu artırdığı yönündeki görüşlere karşı çıkıyor ve asgari ücretin ülke bütçesindeki "kara deliğin" nedeni olmadığını savunuyor. Bu görüş, işçi kesiminin genel olarak asgari ücretin yeterli bir yaşam sağlaması gerektiği inancını yansıtıyor.