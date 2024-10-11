2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? İşte Son Gelişmeler ve Beklentiler. 2025 yılı için asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan, tüm Türkiye’yi ise dolaylı yoldan etkileyen yeni zam oranı ile ilgili heyecan artmış durumda. Asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayında gerçekleştireceği toplantılar öncesi, zamma ilişkin rakamlar şekillenmeye başladı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler ve tahminler...

2025 Asgari Ücret Zammında Son Durum

Pandemi süreciyle birlikte yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı, asgari ücrette geçmiş yıllarda iki kez artışa neden olmuştu. Ancak 2024 yılında bu uygulama sona erdi ve Temmuz ayında beklenen ara zam yapılmadı. Ekonomi yönetimi, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kararları doğrultusunda bu süreçte değişiklik yapmaktan kaçındı. Gözler şimdi 2025 Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Peki, çalışanların beklentisi ne yönde?

Yeni Asgari Ücret İçin Beklenen Rakam: 25.503 TL

Son açıklamalara göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verileri dikkate alınarak bir zam oranı belirlenmesi bekleniyor. Eğer enflasyon oranı doğrultusunda bir artış gerçekleşirse, asgari ücrette %50'ye varan bir zam söz konusu olabilir. Bu durumda, 2025 Ocak ayında asgari ücretin 25.503 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Uzun zamandır 25.000 TL’nin üzerine çıkması talep edilen asgari ücret, bu zam ile çalışanların beklentisini karşılayabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Her yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de asgari ücret tespit komisyonu toplantıları Aralık ayında başlayacak. Genellikle Aralık ayının ilk haftasında hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla komisyonun ilk toplantısı yapılır. Bu toplantılar boyunca çeşitli ekonomik göstergeler ve çalışanların talepleri değerlendirilecek. Asgari ücret zammının ise en geç Aralık ayının son haftasında duyurulması bekleniyor.

Çalışanların Talepleri ve Beklentileri

Asgari ücretli çalışanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle daha yüksek bir zam oranı talep ediyor. Özellikle temel gıda ürünleri, enerji maliyetleri ve kira giderlerindeki artış, geçim sıkıntısını daha da belirgin hale getirdi. Bu durum, asgari ücretin sadece enflasyon karşısında ezilmemesi değil, aynı zamanda yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiği yönündeki beklentiyi de artırıyor. Çalışanlar, 2025 yılında sadece enflasyon oranında bir zam değil, aynı zamanda refah payını da içeren bir artış talep ediyor.