2024 Yılında Altın Fiyatları Ne Olacak? Avustralyalı Banka'dan Çarpıcı Altın Tahminler. Avustralya merkezli finans kuruluşu ANZ Group Holdings Ltd, son dönemlerdeki göz kamaştırıcı performansının ardından altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükselişe geçeceğini öngörüyor. Bankaya göre, altın fiyatları gelecek yıl sonuna kadar ons başına 2.900 dolara ulaşabilir.

Altın Neden Yükseliyor? Temel Etkenler Nelerdir?

ANZ'nin analizine göre, altının fiyatındaki artışın birkaç temel nedeni bulunmaktadır. Bunlar arasında, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) gevşek para politikası, merkez bankalarının altın alımlarının artması ve jeopolitik gerilimler sonucunda güvenli liman talebinin artması yer alıyor.

Parasal Gevşeme ve Altın Fiyatları

Fed tarafından uygulanan parasal gevşeme politikaları, genellikle altın gibi faiz getirisi olmayan yatırım araçları için olumlu bir ortam yaratır. Düşük faiz oranları, yatırımcıların daha az getiri sağlayan varlıklardan kaçınmasına ve daha güvenli olarak görülen altına yönelmesine neden olur.

Merkez Bankalarının Altın Alımları

Global ölçekte merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, altın fiyatlarının yükselmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. Altın, merkez bankaları için de güvenli bir değer saklama aracı olarak kabul edilir.

Jeopolitik Gerilimler

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler, özellikle büyük ekonomik güçler arasında süregelen çatışmalar, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak güvenli liman olan altına yönelmelerine sebep olmaktadır.