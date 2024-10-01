1 Ekim 2024 Döviz Kurları: Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu?
1 Ekim 2024 Döviz Kurları: Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için büyük önem taşıyor. Dolar ve Euro başta olmak üzere, döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, ekonomik göstergeleri doğrudan etkiliyor.
1 Ekim 2024 Döviz Kurları: Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için büyük önem taşıyor. Dolar ve Euro başta olmak üzere, döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, ekonomik göstergeleri doğrudan etkiliyor.
Dolar Kuru Bugün Ne Kadar?
Serbest piyasada dolar, 1 Ekim 2024 sabahına 34.1999 TL seviyesinden başladı. Bu değer, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Saat 09:30 itibariyle dolar, 34.1885 TL'den alınıp 34.2035 TL'ye satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde 0.01'lik hafif bir yükselişle giriş yaptı. Bu artış, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Doların dün gördüğü en yüksek seviye 34.2056 TL iken, en düşük seviyesi ise 34.1627 TL oldu. Dolar, günü 34.1977 TL seviyesinden kapatarak, yatay bir seyir izledi.
Euro Kuru Bugün Ne Kadar?
Euro ise aynı tarihte, 38.1267 TL seviyesine ulaşarak döviz yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Saat 09:30 itibariyle serbest piyasada euro 38.1064 TL'den alınıp, 38.1348 TL'den satılıyor. Euronun düne göre yüzde 0.05'lik bir değişimle başladığını görüyoruz. Bu küçük değişiklik, euro yatırımlarının stabil bir seyir izlediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
Dün euro, en yüksek 38.3427 TL seviyesine ulaşırken, en düşük 38.0346 TL'den işlem gördü ve günü 38.1080 TL seviyesinde tamamladı.
Sterlin Kuru Bugün Ne Kadar?
Sterlin, son dönemlerde yaşadığı artışlarla dikkat çekiyor. Bugün serbest piyasada sterlin 45.7657 TL'den işlem görüyor. Bu seviye, sterlinin döviz piyasasındaki güçlü duruşunu koruduğunu gösteriyor.
Doların Aylık ve Yıllık Performansı
Doların son bir ay ve bir yıl içerisindeki performansı, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Yılbaşındaki başlangıç değeri olan 29.7714 TL'ye göre dolar, 4.43 TL artışla yüzde 14.88 oranında değer kazandı. Bu artış, yıl boyunca süregelen küresel ekonomik gelişmelerin ve Türkiye içindeki piyasa dinamiklerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
Son bir yıllık süreçte ise dolar, 27.4223 TL'den 34.1999 TL'ye yükselerek yüzde 24.72 oranında bir değer artışı yaşadı. Bu oran, doların Türkiye’deki yatırımcılar için hâlâ güvenli bir liman olduğunu gösteriyor.
Euronun Aylık ve Yıllık Performansı
Euro da dolar gibi güçlü bir performans sergiledi. Yılbaşındaki 32.5562 TL olan değeri, 1 Ekim 2024 itibarıyla 38.1267 TL seviyesine yükseldi. Bu durumda euro, 5.57 TL’lik bir artış göstererek yüzde 17.11 oranında değer kazandı.
Son bir yıllık değerlendirme yapıldığında, euro 29.0007 TL’den 38.1267 TL’ye yükseldi ve yüzde 31.47’lik bir artış gösterdi. Euro’nun bu performansı, Avrupa ekonomisindeki toparlanma sürecinin ve Türkiye’deki döviz talebinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Sterlinin Aylık ve Yıllık Performansı
Sterlin, yılbaşında 37.7568 TL’den işlem görüyordu. 1 Ekim 2024 itibarıyla sterlin 8.01 TL artışla 45.7636 TL seviyesine ulaştı. Bu durumda sterlin, yüzde 21.21 oranında değer kazandı.
Son bir yıllık performansına baktığımızda, sterlin 33.4922 TL’den 45.7636 TL’ye çıkarak yüzde 36.64 oranında ciddi bir değer artışı yaşadı. İngiltere ekonomisindeki gelişmeler ve sterlinin döviz piyasasındaki güçlü duruşu, bu artışın temel nedenleri arasında yer alıyor.