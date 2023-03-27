İçerdiği yüksek kalsiyum oranı, B2, B12, B6 gibi vitaminler ve yüksek protein kaynağı olması sebebiyle zengin bir yiyecek olan yoğurt, Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin de en önemli destekleyicileri arasında yer alıyor. Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörünün lider markalarından biri olan Eker, 45 yılı aşkın tecrübesiyle sağlıklı ve lezzetli yoğurt çeşitlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Eker’in tamamen doğal ve koruyucu katkısız yoğurt seçenekleri, damaklara uygun tatlarıyla tüketiciler tarafından çok seviliyor. Eker’in yoğurt ailesinde; bağırsak florasına destek olurken, sindirim sistemini de düzenlemeye yardımcı Probiyotik Sofra Yoğurdu, kıvamıyla kendisine hayran bırakan Efsane Yoğurt, Geleneksel Kaymaklı Tava Yoğurt ve yemeklere lezzet katan Süzme Yoğurt gibi farklı seçenekler bulunuyor. Lezzetini içeriğindeki yüksek yağ ve proteinden alan Eker Efsane Yoğurt, benzersiz lezzeti ve kendine hayran bırakan kıvamıyla hem sade hem de nefis bir tarif malzemesi olarak sofralara lezzet katıyor. Modern üretim tesislerinde, maksimum hijyen prensibiyle ve el değmeden üretilen Eker Efsane Yoğurt, aynı zamanda Anadolu mutfağının damaklarda iz bırakan yemeklerinin de efsane tamamlayıcısı. Eker, Efsane Yoğurdun eşsiz lezzetiyle birleştirdiği “Efsane Yoğurtlu Yayla Çorbası” tarifini Ramazan’a özel olarak tüketicilerle paylaşıyor:

"Efsane Yoğurtlu Yayla Çorbası" tarifi

Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1.5 yemek kaşığı un, 1 litre su, 1 çay bardağı pirinç, 1 kase Eker Efsane Yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, yarım limonun suyu, , 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı kuru nane, 2 çay kaşığı tuz.

Yapılışı: Tencereye un ve tereyağını ekleyerek renk alıp pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Üzerine suyu da ilave ederek orta ateşte kaynamaya bırakalım. Bir tarafta pirinci yıkayıp süzelim. Çorba kaynamaya başladıktan sonra pirinci üzerine ekleyip 5 dakika orta ateşte pişmeye bırakalım. Bu arada ayrı bir kapta Eker Efsane Yoğurt, yumurta ve limon suyunu karıştırarak terbiyemizi hazırlayalım. Kaynayan karışımdan aldığımız sıvıyla ılıttığımız terbiyemizi yavaşça çorbamıza katalım. Bir taşım daha kaynatalım. Ayrı bir tavada sıvı yağı pul biber ile kızdıralım. Yağ kızdıktan sonra kuru naneyi üzerine ekleyerek ocaktan alalım. Kaynamakta olan çorbanın üzerine kızdırdığımız yağ ile birlikte tuzu ekleyip karıştıralım.