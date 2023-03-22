Genetik yatkınlık başta olmak üzere, hormonal değişiklikler, yanlış ve yetersiz beslenme, vitamin ve mineral eksikliği, mevsim geçişleri, stres, yorgunluk, hamilelik, bazı hastalıklar ve tedavilerinde kullanılan ilaçların yan etkileri gibi sebepler saç dökülmesine sebep olur.

Saç dökülmesine karşı bakım şampuanı: Anapshane+ Şampuan

Avrupa’nın 1 numaralı saç bakım markası Ducray, saç dökülmesine karşı Anaphase+ Şampuan’ı öneriyor. Anaphase+ Şampuan, içeriğindeki vitamin kompleksi sayesinde, saç derisinin ihtiyacı olan ana besinleri sağlayarak yüzde 84 saç dökülmesinde azalmaya yardımcı olurken, yüzde 94 daha güçlü ve dayanıklı saçlara kavuşmanıza destek oluyor. Aynı zamanda canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçların gücünü ve dayanıklılığını yeniden kazanmasına destek oluyor.

Saçınızı güçlendirici ve yoğunlaştırıcı serum: Neoptide Exper ile destekleyin

Genetik ve hormonal sebeplerden dolayı oluşan kronik saç dökülmelerinde ise kadın ve erkeklerin kullanımına uygun Neoptide Expert, saçı güçlendirmeye ve saça yoğunluk kazandırmaya destek olur. Saç ekimi işlemlerinde de kullanılabilen Neoptide Expert’in zengin içeriği sayesinde saçın doğrudan saç kökünden güçlenmesine, saçın daha güçlü ve dayanıklı olmasına, saçı korumaya destek oluyor. Neoptide Expert, saçın saç köküne yüzde 42 daha sıkı tutunmasına yardımcı oluyor.

Tepkisel saç dökülmelerinde Creastim Reactiv Losyon kullanın

Stres, hamilelik, yorgunluk ve diyet gibi faktörlerden dolayı oluşan ve 6 aydan kısa süreli olarak adlandırılan tepkisel saç dökülmelerinde Creastim Reactiv Losyon, dökülmeleri azaltmada yardımcı bir etki sunuyor. 1. aydan itibaren saç dökülmesine karşı yüzde 84 etki yaratan losyon, saçın hacmini ve yoğunluğunu da geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Saç telinin yapısını güçlendirdiği bilinen Creastim Reactiv Losyon B5, B6 ve B8 vitamini kompleksleri, kaliteli saç teli oluşumuna destek olarak saçı yağlandırmayan hafif bir doku bırakıyor.

Üstelik Anapshane+ Şampuan, Neoptide Expert ve Creastim Reactiv Losyon Mart ayında gerçekleşecek kampanya ile raflarda yerini alacak.

Anaphase+ Şampuan 400ml à 329₺ yerine 269₺