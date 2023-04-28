Dünya üzerindeki en tehlikeli hastalıklar arasında çeşitli bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar bulunmaktadır. İşte bazıları:

Kanser: Kanser, dünya genelinde en ölümcül hastalıklardan biridir. Çeşitli türleri mevcuttur (örneğin, akciğer kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, vb.) ve bu hastalıklar genellikle yaşam tarzı faktörlerine, genetik faktörlere ve çevresel maruz kalmalara bağlıdır.

Kalp Hastalıkları: İskemik kalp hastalığı ve inme, dünya çapında en fazla ölüme neden olan hastalıklardır. Bu hastalıklar genellikle yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içme ve diyabet gibi risk faktörleri ile ilişkilidir.

COVID-19: 2020 yılında tüm dünyada pandemiye yol açan yeni bir koronavirüs türüdür. Bu hastalık, hafif semptomlardan ağır solunum yetmezliğine ve ölüme kadar değişen bir hastalık spektrumu yaratmaktadır.

HIV/AIDS: HIV, kişinin bağışıklık sistemini zayıflatır ve AIDS'e yol açar. AIDS, kişiyi bir dizi ciddi ve genellikle ölümcül enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. Gece Yemeklerinin Gizli Tehlikesi: Gece Yeme Sendromunu Fark Etmenin İpuçları

Ebola: Ebola virüsü, Ebola virüs hastalığına neden olur ve özellikle Batı Afrika'da ciddi salgınlara yol açmıştır. Bu hastalık genellikle çok yüksek ölüm oranlarına sahiptir.

Malarya: Malarya, sıtma böceği tarafından taşınan bir parazit tarafından neden olunur ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkiler, özellikle Sahra Altı Afrika'da.

Tüberküloz: Tüberküloz, genellikle akciğerleri etkileyen ve genellikle öksürük, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi semptomlara neden olan bir bakteri tarafından neden olunan bir hastalıktır.