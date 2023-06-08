Dolar kuru alev aldı! Uzmanlardan dolar neden yükseliyor sorusuna yanıt geldi. Dolar kuru, son zamanlarda oldukça hareketli bir seyir izliyor. Peki dolar neden yükseliyor? Uzmanlar bu konuda ne diyor? Dolar kurundaki son gelişmeleri ve uzmanların yorumlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Dolar Kurundaki Son Durum

Öncelikle, dolar kurundaki son duruma bir göz atalım. Son birkaç haftada, dolar kuru oldukça dalgalı bir seyir izledi. Birçok faktörün etkisiyle, dolar kuru yükselişe geçti ve rekor seviyelere ulaştı.

1 ABD Doları (USD) fiyatı şu anda 23,3696 TL'ye eşdeğerdir.

Dolar Neden Yükseliyor?

Peki, dolar neden yükseliyor? Uzmanlara göre, birçok faktör dolar kurundaki yükselişin nedeni olarak gösterilebilir. Bunların başında, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin para politikalarındaki değişimler geliyor. Ayrıca, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmeler de dolar kurundaki yükselişin etkili faktörleri arasında yer alıyor.

Uzmanların Yorumları

Peki, uzmanlar dolar kurundaki yükseliş konusunda ne diyor? Birçok ekonomi uzmanı, dolar kurundaki yükselişin geçici bir durum olduğunu ve yakın zamanda düşüşe geçeceğini söylüyor. Ancak, bazı uzmanlar ise dolar kurundaki yükselişin devam edeceğini ve rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Dolar Yorumları / Ziraat FX - (8.06.2023)

USD/TRY: Küresel piyasalar gelecek haftaki Fed toplantısı ve kritik enflasyon verileri öncesinde kademeli olarak bekleme moduna geçerken, Dolar direncini koruyor. Kanada Merkez Bankası'nın dünkü sürpriz faiz artırımı, merkez bankalarının şahin duruşlarını sürdürebileceklerini hatırlattı. Fed'in gelecek hafta faiz artırma olasılığı %78'den %67'ye düştü. Tahvil getirileri de yükseldi. Fed'in Temmuz ayında faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Bu arada, Çin'de bu sabah devlet bankaları ekonomiyi desteklemek için mevduat faizlerini düşürdü. Ancak, zaten kırılgan olan risk iştahı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

Yurt içinde ise 5 yıllık CDS primimiz 500 baz puanın altında seyrederken, döviz kurları yukarıda denge arayışını sürdürüyor. Dün sert yükselerek günü 23,25 seviyesinden sonlandıran USD/TL'de bu sabah kısmi yükselişler görülüyor. Son olarak bugünkü veri takvimine baktığımızda; ABD'de haftalık yeni işsizlik başvuruları verisi ve Euro Bölgesi'nde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin nihai GSYH büyüme verileri öne çıkarken, yurt içinde ise TCMB tarafından haftalık döviz, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayımlanacak.

Dolar Yorumları / NCM Yatırım - (8.06.2023)

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri %7,74 artışla 23,24 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 21,57-23,31 aralığında hareket etti. Son 7 işlem gününde ortalama %1 artış gösteren kur, dünkü hareketiyle seçim sonrası %16'nın üzerinde değer kazanmış oldu. Güne 21,57 seviyesinden yatay bir başlangıç yapmasının ardından günün ilk yarısında yukarı yönlü ivme güçlenerek devam etti.

Teknik olarak 20,00 TL direncinin üzerine yerleşmesinin ardından yükselişin ivme kazandığı kurda kısa vadeli dirençlerin kolay geçildiği takip ediliyor. Kısa vadeli momentumun devamında 23,75 uzun vadeli kanal direnci olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda 24,50-25,10 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 23,00 kısa vadeli destek olmak üzere aşağıda 22,40 önemli destek noktası.

Direnç: 23,75-,24,50-25,10

Destek: 23,00-22,40-22,30

Dolar Yorumları / Tacirler Yatırım - (8.06.2023)

Geçtiğimiz işlem gününü pozitif bir seyirle kapatan Dolar Kuru, günü 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 23,2478 TL'den kapattı. Dolar Kurunda alış eğiliminin devam etmesi durumunda direnç bölgesi olarak çalışabilecek seviyeler 26,90 TL seviyeleridir.

Dolar Kurunda satış eğiliminin görülmesi durumunda takip edeceğimiz destek seviyeleri ise sırasıyla 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 21,5740 TL, 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 20,2948 TL ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 19,7567 TL seviyeleridir.