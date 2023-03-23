Markaya bağlı olarak; Cipso, Patos, Doğuş Şeker, Doğuş Salça ve tüm ürün gruplarına ait markalarının iletişim çalışmaları da NİŞ PR tarafından yönetilecek. "En güzel çay Doğuş Çay" sloganı ile akıllarda ve tüketicide yer edinen, Dünyanın en büyük çay işleme fabrikasına sahip olan Doğuş Çay, yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip. Markalarına değer katmak ve yurt dışı tanıtımlarına destek olmak adına globalde de hizmet veren Niş PR ise iletişim sektöründeki tüm tecrübelerini Doğuş Çay ile de paylaşacak. Profesyonel iletişim çalışmaları ile yıllardır sektörün önde gelen isimlerinden olan NİŞ PR; kamu kurumlarına, lider ulusal ve uluslararası saygın birçok "iş ortağına", marka değerlerini ve kurumsal itibarlarını geliştirmeleri amacıyla stratejik iletişim alanında danışmanlık, planlama ve uygulama hizmetleri sunuyor.