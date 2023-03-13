aşanan depremler sonrası ilk günden beri hızla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ve bugüne kadar attıkları adımların önemine dikkat çeken Doğal Afet Sigortaları Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren; “Türk Reasürans olarak DASK’ın Teknik İşleticiliğini devraldığımız günden beri DASK’ı daha ileriye taşıyacak çalışmalar yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. DASK’a duyulan güvenin en temel unsurlarından birinin, sigortalılara tazminat ödemelerinin hızla sağlanması olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, bugüne kadar çalışmalarımızı her zaman, ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir depremi göz önüne alarak yaptık. Bu sayede yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrasında süreçlerimizi kesintisiz yönettik ve hasar ödemelerimizi hızla gerçekleştirdik.” dedi.

Hafif hasarlı konutlar için tazminat ödemesini 72 saatte gerçekleştiriyoruz

Geçtiğimiz hafta, konutlarında ağır ve orta hasar olan sigortalılar için “avans ödemesi” başlattıklarını ve avans ödemelerinin devam ettiğini belirten Selva Eren, 13 Mart tarihi itibarıyla da hafif hasarlı konutlar için bir çalışma başlattıklarını açıkladı: “Bugün itibarıyla tarafımıza gelen 362.646 hasar ihbarının yüzde 80’inini oluşturan hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başlatıyoruz. Konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini bizlere web sitemiz ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalılarımızın, tazminat ödemelerini 72 saat içinde gerçekleştireceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de depreme karşı güvencesiz konut kalmaması en temel hedefimiz

Yaşanan her acı tecrübe sonrası, sigortalılık oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Selva Eren, tüm vatandaşların Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olması gerektiğinin altını çizerek “Yaşadığımız acı tecrübeler sonrasında sigortalılık oranlarında artış yaşandığını görüyoruz. Zira, her deprem yıkıcı etkilerinin yanında sigortalı olma ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Deprem sonrasında günlük poliçe üretimimiz yüzde 55 arttı. Bir yandan da bu artış, bize olan güveni gösteriyor ve bu güvenden güç alıyoruz. Bu vesile ile, tüm vatandaşlarımıza Zorunlu Deprem Sigortası ile konutlarını güvence altına almalarını, süresi dolan poliçelerini yenilemelerini ve eski tarifeden yapılmış poliçeleri zeyilname yaparak teminatlarını güncellemelerini hatırlatmak isterim. Ayrıca poliçe yaptırırken eksik sigorta mağduriyeti yaşanmaması adına konuta ilişkin metrekare bilgilerinin doğru beyan edilmesi oldukça önemli bir konudur.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ