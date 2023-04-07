“Bu albümü bir fado albümü olarak tanımlayabilirim, çünkü dediğim gibi, herkesin bir fado gecesinde duymak istediği sesleri içeren, aynı zamanda yeni dokular deneyebileceğim, bazı boşluklar bulabildiğim geleneksel bir fado tarzı” açıklamasında bulunan Carminho şunları söyledi: “Fado sadece bir müzik türü değil; müzisyenler ve ses arasındaki iletişimde ulaştığınız bir nokta ve hatta bu enerji ve gerçekliği yakaladığınızda ulaştığınız metafizik bir durum. Eski fadoları kendi yazdığım yeni şiirler ve sözlerle karıştırabildiğim, geleneksel fadonun yeni bestelerini yaptığım bir repertuvar içeren albüm oldu. Ayrıca benim neslimden bestecilerin yeni bestelerinden oluşan şarkılar da var.”

İlk öğretmeninin annesi olduğunu da aktaran Carminho “Evet, annem harika bir öğretmendi. Fadonun okulu yok. Bu yüzden ebeveynlerimiz, akrabalarımız ve fado evlerindeki fadistalardan öğreniyoruz. Henüz karnında iken, daha doğmadan fado dinlemeye başladım. Ana dilim olan Portekizceyi konuşmayı öğrendiğim dönemde şarkı söylemeyi de öğrendiğimi söyleyebilirim. Ben küçükken Lizbon’dan ayrıldık ve babamın işi nedeniyle Algarve’ye gittik. Orada fado evleri olmadığı için ailem bizim evde kendi fado seanslarını yapardı. Ben de geç saatlere kadar babamın, annemin ve diğer fadistaların şarkı söylemesini dinlerdim. Sadece müzikten değil, yaptıkları tartışmalardan da çok şey öğrendim. Annem bana yaşıma en uygun sözleri olan fadoları ve şarkıları söylerken her kelimenin önemini ayırt etmeyi öğretti.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ