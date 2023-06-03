Mayıs ayında ihracatın yüzde 14,4 artışla 21,6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 16 artışla 34,3 milyar dolara çıktığı belirtildi. Bu veriler, Mayıs'ta dış ticaret açığının yüzde 18,8 büyüdüğünü ve 12,6 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 0,2 artışla 102,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 8,9 artışla 158,6 milyar dolara çıktı. Bu veriler, yılın ilk beş ayında dış ticaret açığının yüzde 29,5 artışla 56,1 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

İhracatın ithalatı karşılama oranının da düştüğü görülüyor. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 70,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak yüzde 77,4 olarak belirlendi.

Mayıs'ta en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere olarak belirlendi. İthalatta ise Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya öne çıktı. İlk 10 ülkenin toplam ihracat ve ithalat içerisindeki payları sırasıyla yüzde 47,5 ve yüzde 60 olarak belirlendi.

Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaret dengesindeki önemli değişiklikleri ve bu değişikliklerin ekonomik görünüm üzerindeki etkisini gösteriyor.

Yenigün Haber Merkezi