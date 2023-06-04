Akupunktur yöntemi asırlardır Çin tıbbında kullanılan bir yöntemdir. Baş ağrısı, migren veya hatta uykusuzluk çeken insanlar için doğal bir çözüm sunar. Bu yöntem, vücudun enerji akışını düzenlemeye yardımcı olan akupunkturun bir çeşididir. Çin tıbbında, enerjinin vücuttaki akışının düzenli olması, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.

Baş ağrıları genellikle zararsızdır ve kendiliğinden geçer. Baş ağrısının nedenleri stres, göz yorgunluğu, dehidrasyon, düşük kan şekeri ve sinüzittir. Çinliler tüm bu ağrılardan kurtulmak için bir yöntem bulmuşlardır.

Çinliler enerjinin aktığı ana noktaları meridyenler olarak adlandırırlar. Akupunktur sayesinde bloke olmuş enerji akışı normalleştirilebilir. Bu akupunktur tekniğine 'buz numarası' denir. Yorgunluğu ve baş ağrılarını hafiflettiği iddia edilmektedir.

Tek yapmanız gereken boynunuzdaki bu noktaya 20 dakika boyunca buz tutmak.

Aşağıdaki fotoğrafa bakarak noktanın nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Çinliler bu noktaya Feng Fu noktası diyorlar. David Wolfe'a göre bu noktaya soğuk bir şey dokunduğunda kana endorfin salgılanıyor. Life Advancer'da bu tekniğin 40 saniyede baş ağrısını dindirdiği yazıyor.

Buzu yirmi dakika boyunca burada tutmanız gerekiyor. İsterseniz buzu o noktada tutmak için boynunuza bir şey sarabilir ya da elinizle tutabilirsiniz. Önemli olan buzu doğru yere yerleştirmek ve beklemektir.

Öte yandan, bu tekniği baş ağrısı olmadan her gün 20 dakika boyunca uygulayanların uyku kalitesinin arttığı söyleniyor.

Bir dahaki sefere şiddetli bir baş ağrınız olduğunda tekniği uygulamayı unutmayın. Bilimsel olarak kabul görmese de tekniğin birçok insana yardımcı olduğu söyleniyor.

Nasıl Yapılır?

Kulaklarımızın içindeki özel noktalara baskı uygulamayı içerir. Bu noktalar, vücudumuzun farklı bölgeleriyle bağlantılıdır ve enerji akışını düzenlemeye yardımcı olur. Bu yöntemi denemek için, işaret parmağınızı veya başparmağınızı kullanabilirsiniz.

Yorgunluk ve baş ağrısını giderdiğini iddia eden Çinliler, akupunktur yöntemi sayesinde enerji akışının geçtiği ana noktalara 'Buz hilesi' yaparak baş ağrısını 40 saniye kesen bir yöntem geliştirdiklerini söylüyor.

Baş Ağrısı ve Migren İçin

Baş ağrısı ve migren için çok etkilidir. Kulak memesinin arkasındaki çukurlara hafifçe bastırarak baş ağrısını hafifletebilirsiniz. Bu noktalar, baş ağrısının kaynağına bağlı olarak değişebilir. Eğer ağrı, alnınızda yoğunlaşıyorsa, kaşlarınızın arasındaki noktalara bastırabilirsiniz. Bu, sinüs ağrısı veya gerilim tipi baş ağrısı için etkilidir.

Uykusuzluk İçin

Ayrıca uykusuzluk için de etkilidir. Kulak memelerinin üst kısmına hafifçe bastırarak, uyku kalitenizi arttırabilirsiniz. Bu noktalar, enerji akışını düzenleyerek, vücudunuzu rahatlatır ve uykuya daha çabuk dalmanızı sağlar.