“Piyasalar birkaç gündür Amerika’da başlayan bankacılık sektöründeki krizlerin Avrupa’ya sıçramasına odaklanmış durumda. Veriler ve haberler küresel ve kripto para piyasalarında çekilmelere sebep oldu. Kripto piyasasında da yükselişlerin ardından %5 civarında geri çekilme görüldü. Bitcoin birçok kez test ettiği 25.250$ dönerek, bu sabah saatlerinde 24.460$ seviyelerinde fiyatlanıyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’den gelen ÜFE verisi, aylık %0.3 beklentisine karşılık -%0.1 gelerek, FED’in gelecek hafta yapılacak toplantısında daha az sıkılaşmaya gideceği yönünde beklentileri arttırdı. Amerika’da başlayan ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizi İsviçre’nin dev bankası Credit Suisse’in 2022 yılı mali ve operasyonel sonuçlarına göre 7.3 milyar İsviçre frangı yani 8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Gelen veriler ve haberler ABD borsalarında satış baskısına neden oldu ve küresel piyasalarla paralel olarak gelişmeler kriptolarda da yükselişlerin ardından hızlı satış baskısı yarattı. S&P500 -%0,7 ve Nasdaq %0,1 değişimlerle günü sonlandırdı. Euro Bölgesinde, Credit Suisse haberleriyle daha sert geri çekilmeler görüldü. Kripto piyasasında da yükselişlerin ardından %5 civarında geri çekilmeler oldu. Bitcoin birçok kez test ettiği 25.250$ seviyesine kadar yükselse de bu sabah saatlerinde 24.460$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor, Ethereum da 1.650$ seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinler’de ise yatay pozitif bir seyir hakim.

Kripto piyasasının toplam değeri %2 artış göstererek psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1.04 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu yükselişine devam ederek %45.6, Ethereum dominasyonu ise %19,4 seviyelerinde yer alıyor. Bugün ARPA ve MASK çift haneli kazançlar ile Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor.

Bugün küresel piyasaların radarında TSİ 15:30’da ABD’den gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi olacak ve ardından ECB’nin TSİ 16:15’te açıklayacağı faiz kararı var. Piyasa beklentisi ise 50 baz puan artış olacağı yönünde. Lagarde’ın konuşması da bugün yakından izlenecek.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün gelen ÜFE enflasyon verisi sonrası birçok kez test ettiği 25.250$ seviyelerinden yine ret alarak bugün sabah saatlerinde 24.460$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Günlük grafiğine bakıldığında yükselen kanalın içerisinde ve 23.950$ önemli destek seviyesinin üzerinde olması pozitif hareketliliğini desteklemeye devam eden Bitcoin için, yukarı yönlü hareketlilikte kanalın orta bandı olan 24.885$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması kritik olacaktır. Ardından sürekli test edilen 25.250$ ve 26.385$ seviyelerini tekrar test etmesi beklenebilir.

Aşağı yönlü bir harekette ise önemli ve ilk destek seviyesi olan 23.950$’a tutunması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 23.170$ seviyesi ardından da 22.895$ seviyeleri karşılanabilir.

AVAX TEKNİK ANALİZ

Avax, yeşil mum ile başlayarak 15.62$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Günlük grafiğine bakıldığında önemli bir seviye olan 15.25$ dan destek alarak yükselişe geçen Avax için yukarı yönlü hareketliliğin devamında 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 16.15$ ilk ve en önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde 16.70$ ve 16.98$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 15.25$ seviyesine tutunması kritik olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde 14.43$ ve 14.10$ seviyelerin destek olarak çalışması beklenebilir. 14.10$ seviyesinin kırılması ise daha sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi