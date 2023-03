Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı kentte, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde ayakta kalmayı başaran tamir atölyelerini işleten esnaf normale dönmeye çalışıyor.

Kentin ve sanayi sitesinin bir an önce eski günlerine kavuşmasını isteyen oto tamircileri, afette hasar gören araçlara yapılacak işlemlerden bazen ücret almayarak bazen de indirim yaparak bu amaca katkı sağlıyor.

Oto aksesuarcı Kenan Kanat (40), AA muhabirine, 15 yıldır sanayide esnaflık yaptığını belirterek, deprem sonrası yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için mücadele verdiklerini söyledi.

"Şu an her türlü birlik ve beraberlik içindeyiz"

İş yerlerinde, ilk etapta yakınlarının deprem nedeniyle hasar gören araçlarını tamir ettiklerini anlatan Kanat, "Birbirimizle dayanışma için dükkanlarımızı açtık. Bir şekilde birbirimizden cesaret alarak, birbirimizi teşvik ederek çok şükür epey bir esnaf arkadaş iş yerini açtı. Böyle böyle inşallah herkes bir şekilde faaliyete girecek. Burası bir şekilde canlanacak." diye konuştu.

Sanayi esnafının vatandaşlara ücret konusunda yardımcı olduğuna değinen Kanat, "Bütün esnaf arkadaşlar şu an birlik ve beraberlik içinde vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Çoğu şeyden para talep etmiyoruz. Allah razı olsun herkesten. Ücret talep edilecek işlerde de çok cüzi bir rakam yani günlük ihtiyacımızı giderecek şekilde isteniyor. Şu an her türlü birlik ve beraberlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaportacı Şahin Köse (35) de 15 yıl yurt dışında çalıştığını, kesin dönüş yaptığı memleketinde depremden 1 hafta önce de kirada olan dükkanını teslim aldığını söyledi.

Dükkanının az hasarlı olduğunu, temizlik çalışmasının ardından vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Köse, "Depremden sonra ailemizi güvenli bir yere yerleştirme derdindeydik. Şu anda yavaş yavaş müşteri kabulüne başlayacağız. Depremden sonra memleketimi, toprağımı bırakmadım. Bırakmayacağım da Allah kısmet ederse." dedi.

Kaporta onarımı yapan Kerim Köse, afet sonrası kenti terk etmediklerini söyledi.

Kaporta, boya ve araçların tamiri konusunda vatandaşların yoğun talebi olduğunu aktaran Köse, "Biz de yavaş yavaş bir yerden başlamaya karar verdik. Deprem hepimizi sarstı, çok derin yaralar açtı. Çok büyük kayıplarımız oldu." dedi.

"Çalışarak deprem psikolojisinden kurtuluyoruz"

Mekanik arızaların onarımını yapan Hasan Ergör (41), 30 yıldır sanayi sitesinde çalıştığını belirterek, depremden 3 gün sonra ailesini Tarsus'a götürdüğünü söyledi.

Bir ay sonra işinin başında olmaya karar verdiğini belirten Ergör, her geçen gün sanayi sitesinde hareketliliğin arttığını kaydetti.

Ergör, yedek parça bulmakta sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kaporta işleri şu an daha yoğun. Hep birlikte esnaf arkadaşlarla beraber burayı kalkındırmaya çalışacağız. Daha iyi olacak inşallah. Çalışarak deprem psikolojisinden kurtuluyoruz. İnsan hep depremle yatıp kalkamaz. Esnafın hareketi olmazsa kendini bitirir. Vatandaşlara yardımcı olmak için indirimler yapıldı. Ufak tefek işlere ücret almıyoruz. Örneğin balata değişimi gibi şeylere ücret talep etmiyoruz."

Kaporta ve boya işi yapan Nasır Yıldırım (49), depremde dükkanlarının küçük çaplı hasar aldığını ve kendi imkanlarıyla onardıklarını söyledi.

Şehirden kaçmanın bir anlamanın olmadığını dile getiren Yıldırım, "Sanayinin çoğu kapalı diye bayağı yoğunluk var. Gelen müşterilere 'Şu an doluyuz. Birkaç ay sonraya gün verebiliyoruz." diyoruz. Şu an araçların hepsi depremden kaynaklı hasarlar." dedi.

Yıldırım, sanayi sitesinde su tedarikine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, sitenin Antakya'nın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.(AA)