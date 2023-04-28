ANKARA (AA) - İran'ın Ankara Büyükelçiliğince İran Ordu Günü resepsiyonu düzenlendi.

İran Ordu Günü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyona, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ferazmend, Türkiye ve İran'ın askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarih boyunca iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke liderlerinin, ilişkilerin her daim en iyi düzeyde olması için çaba sarf ettiğini ve zor zamanlarda işbirliğine ve karşılıklı dayanışmaya önem verdiğini vurguladı.

İran ve Türkiye'nin, bölgesel düzeyde benzersiz jeopolitik konumlara sahip olduğuna işaret eden Ferazmend, "İran ve Türkiye arasında çoklu mekanizmalarla işbirliği, bölgesel gerilimleri ve krizleri azaltacak çözümler bulmayı garanti etmektedir. Bunun bir örneği Suriye krizinde bu girişimi başarılı kılan Astana sürecindeki iki ülkenin varlığıdır." dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, şöyle devam etti:

"İran'ın bölgesel vizyonunda komşularla işbirliğinin öncelikli olduğunu ve en eski komşusu olan Türkiye'nin bu konuda özel bir konuma sahip olduğunu belirtmek gerekir. Uluslararası düzeyde Türkiye gibi biz de tek taraflılığa karşıyız ve çok taraflılığın, ulusların çıkarlarının korunmasında önemli bir ilke olduğuna inanıyoruz."

Ferazmend, konuşmasında, Türkçe olarak "Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığını temsilen etkinlikte konuşan Tümgeneral Hüseyin Duman ise Türkiye ve İran'ın ortak tarihi ve güçlü kültürel bağlara sahip olduğunu söyledi.

Tümgeneral Duman, İran'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çeken Tümgeneral Duman, "Bölgenin iki büyük devleti olarak diyaloğumuzu her daim sürdürmeli ve özellikle de terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi geliştirmeli, görüş ayrılıklarımızı ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz." diye konuştu.