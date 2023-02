Bölgenin ihtiyaçlarını aktaran Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘AFAD güzel çadırlar kurmuş fakat gece ısıtması yok’

“En acil ihtiyaçlar; ısınma, battaniye... Geceleri çok soğuk oluyor. Kalın, kışlık giysilerin ulaştırılması önemli. AFAD çadırlarındaydık. Güzel çadırlar kurmuş fakat gece ısıtması yok. Bazı illerimize elektrik verilemiyor, zifiri karanlık.”

İş makinesi, jeneratör, mobil baz istasyonu, ilaç ihtiyacı sürüyor

“Enkazın kalkması ve insanlara ulaşılabilmesi için yaygın bir şekilde iş makinesine ihtiyaç var. Jeneratör önemli bir ihtiyaç. Elektrik olmayınca hayat duruyor. Mobil baz istasyonları gerekiyor. Dün genel başkan yardımcımız Sadullah Ergin’in ailesinin oturduğu binanın oraya gittik, ‘İki gündür ekmek görmedik’ diyorlar. İlaçlarını biz Adana’dan alıp götürmek durumunda kaldık. İlaç yok, eczaneler yerle bir. Acil olarak geçici, seyyar eczanelerin ulaştırılması gerekiyor. Yaşlı insanların kimlikleri yok, aldıkları ilaçların bilmiyorlar. Kronik hastalıkla ilgili devamlı kullanmak zorunda oldukları ilaçlar var. Seyyar tuvaletler yok. Hijyen sorunu yarın salgın hastalıklara dönüşebilir. Türkiye’de ne kadar bu inşaatlarda kullanılan seyyar tuvalet varsa buralara gönderilmeli.”

‘Rezidans, AVM inşaatları dursun, acelesi yok’

“Türkiye’nin şantiye imkanının ne var ne yoksa buralara sevk edilmesi lazım. Türkiye’de şu anda hiçbir inşaatın acelesi yok. Türkiye madem inşaatta çok güçlü, madem şantiye imkanları çok güçlü, madem çok sayıda iş makinesi var… Övünüyoruz değil mi? ‘Bütün bu coğrafyanın en büyük inşaat sektörü bizde’ diyoruz. İşte o büyük imkânların diğer bütün projeleri durdurup buralara kullandırılması lazım. Şu an acelesi yok hiçbir inşaatın Allah aşkına. Varsın dursun. Rezidans binaları dursun, AVM inşaatları dursun. Acelesi yok. Türkiye’nin inşaat ve şantiye kapasitesi ne var ne yoksa acilen bu bölgeye yönlendirilmeli. Can söz konusu, can. Türkiye’nin imkânları acilen buraya yönlendirilmeli. Başka hiçbir önceliği yok şu anda bu memleketin.”