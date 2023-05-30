Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 31 Mayıs Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 22°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu
İzmir 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Bursa 22°: Yağmurlu
Adana 28°: Güneşli
Antalya 23°: Parçalı bulutlu
Muğla 21°: Sağanak yağışlı
Manisa 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı
Karabük 23°: Hava açık ve sağanak yağışlı
Bitlis 20°: Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
Bolu 19°: Sağanak yağışlı
Nevşehir 21°: Sağanak yağışlı
Aksaray 23°: Parçalı bulutlu
Ağrı 20°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı
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