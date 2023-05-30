Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 31 Mayıs Çarşamba günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 22°: Parçalı bulutlu ve yağmurlu

İzmir 24°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Bursa 22°: Yağmurlu

Adana 28°: Güneşli

Antalya 23°: Parçalı bulutlu

Muğla 21°: Sağanak yağışlı

Manisa 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı

Karabük 23°: Hava açık ve sağanak yağışlı

Bitlis 20°: Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

Bolu 19°: Sağanak yağışlı

Nevşehir 21°: Sağanak yağışlı

Aksaray 23°: Parçalı bulutlu

Ağrı 20°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı

YENİGÜN HABER MERKEZİ