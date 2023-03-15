Zeki Alasya, 18 Nisan 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Koleji’nin orta bölümünü bitirdi.

Sanat hayatına 1959’da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı.

1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavi gören ünlü sanatçı Zeki Alasya 8 Mayıs 2015 günü saat 10:32’da İstanbul’da hastanede vefat etti.

Filmografi

Can 2006

Kalbin Zamanı (Fikret) 2004

Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) 2004

Yabancı Damat (Ökkeş Usta) 2004

Cennet Mahallesi (Komiser) 2004

Ömerçip (Tonton Dede) 2003

Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) 2003

Rus Gelin (Federasyon Başkanı) 2002

Anne Babamla Evlensene (Sermet) 2002

Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) 2001

Güler Misin Ağlar Mısın 2000Media:Örnek.ogg

Adada Bir Sonbahar (Mehmet) 2000

Oyunbozan (Kemal Yılmaz) 2000

Güle Güle (İsmet) 1999

Yerim Seni 1998

Hastane (Dr. Salih Marmara) 1993

Namus Düşmanı (Veli) 1986

Patron Duymasın 1985

Yanlış Numara (Sami) 1985

Gülümseyen Dünya 1984

Davetsiz Misafir (İlyas) 1983

Dönme Dolap 1983

Baş Belası (Tek Kurşun) 1982

Şaka Yapma 1981

Garibin Çilesi Ölünce Biter 1979

Vah Başımıza Gelenler 1979

Köşe Kapmaca (Kamil) 1979

Petrol Kralları (Zeki) 1978

Cafer’in Çilesi (Cafer) 1978

Sivri Akıllılar 1977

Aslan Bacanak (Selim) 1977

Hasip İle Nasip 1976

Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Zeynel) 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Zeki) 1976

Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) 1975

Nereden Çıktı Bu Velet (Zeki) 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) 1975

Mavi Boncuk (Şeker Kamil) 1974

İmparator 1974

Mirasyediler (Zeki) 1974

Şenlik Var / Bal Kız (Selim) 1974

Köyden İndim Şehire (Himmet Ağa) 1974

Salak Milyoner (Himmet Ağa) 1974

Kaynanam Kudurdu 1973

Hamsi Nuri 1973

Yalancı Yarim (Hüsnü) 1973

Karaoğlan Geliyor (Çalık) 1972

Tarkan Altın Madalyon (Vandal Kralı) 1972

Sev Kardeşim (Avukat) 1972

Tatlı Dillim (Antrenör) 1972

Emine 1971