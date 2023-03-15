Zeki Alasya, 18 Nisan 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Koleji’nin orta bölümünü bitirdi.
Sanat hayatına 1959’da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı.
1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavi gören ünlü sanatçı Zeki Alasya 8 Mayıs 2015 günü saat 10:32’da İstanbul’da hastanede vefat etti.
Filmografi
Can 2006
Kalbin Zamanı (Fikret) 2004
Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) 2004
Yabancı Damat (Ökkeş Usta) 2004
Cennet Mahallesi (Komiser) 2004
Ömerçip (Tonton Dede) 2003
Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) 2003
Rus Gelin (Federasyon Başkanı) 2002
Anne Babamla Evlensene (Sermet) 2002
Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) 2001
Güler Misin Ağlar Mısın 2000Media:Örnek.ogg
Adada Bir Sonbahar (Mehmet) 2000
Oyunbozan (Kemal Yılmaz) 2000
Güle Güle (İsmet) 1999
Yerim Seni 1998
Hastane (Dr. Salih Marmara) 1993
Namus Düşmanı (Veli) 1986
Patron Duymasın 1985
Yanlış Numara (Sami) 1985
Gülümseyen Dünya 1984
Davetsiz Misafir (İlyas) 1983
Dönme Dolap 1983
Baş Belası (Tek Kurşun) 1982
Şaka Yapma 1981
Garibin Çilesi Ölünce Biter 1979
Vah Başımıza Gelenler 1979
Köşe Kapmaca (Kamil) 1979
Petrol Kralları (Zeki) 1978
Cafer’in Çilesi (Cafer) 1978
Sivri Akıllılar 1977
Aslan Bacanak (Selim) 1977
Hasip İle Nasip 1976
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Zeynel) 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Zeki) 1976
Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) 1975
Nereden Çıktı Bu Velet (Zeki) 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) 1975
Mavi Boncuk (Şeker Kamil) 1974
İmparator 1974
Mirasyediler (Zeki) 1974
Şenlik Var / Bal Kız (Selim) 1974
Köyden İndim Şehire (Himmet Ağa) 1974
Salak Milyoner (Himmet Ağa) 1974
Kaynanam Kudurdu 1973
Hamsi Nuri 1973
Yalancı Yarim (Hüsnü) 1973
Karaoğlan Geliyor (Çalık) 1972
Tarkan Altın Madalyon (Vandal Kralı) 1972
Sev Kardeşim (Avukat) 1972
Tatlı Dillim (Antrenör) 1972
Emine 1971