Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ve denizde göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu.Mazı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz birisinin olduğunu fark etti.Durumun 112 Acil Çağrı...