50 yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu'nda başmimarlık yapan ve eserleriyle dünyanın dört bir yanına adını duyuran Mimar Sinan`ın Kayseri Ağırnas`taki evi ziyaretçilerin ilgi odağı. Mimar Sianan Ağırnastaki bu evinden tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir sanat mertebesine ulaşmış.

Ağırnas'ta ki yeraltı şehrinin bir parçası olduğu düşünülen ve 1400'ü yıllarda yapılan ev, Mimar Sinan Evi adıyla müzeye dönüştürülmüş. Kayseri merkeze 27 km uzaklıktaki Ağırnas, taş evleri ve eski konakların altında bulunan yüzlerce yıllık mağaralara bağlanan taş evleri ile ünlü. Taş işçiliği o kadar ünlü ki; devrin birçok ülkesine taş ve duvar ustaları, mimarlar yetiştirmiş. Bunların en ünlüsü de tabi ki Mimar Koca Sinan. Mimar Sinan’ın doğduğu yer olması ile adından sıkça sözü edilen Ağırnas, yer altında barındırdı tarihi ile de göz dolduruyor.

Mimar Sinan’ın Ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte doğumu 1491'in öncesi olarak tarihlenmektedir. Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Kayseri Ağırnas'ta dünyaya gelmiştir. Ancak, “Osmanlı kültüründe yıkanmış bir Müslüman tasarımcı olarak bütüne katılabilmesi için yeterince kabiliyetli olduğu fark edilmiş, böyle bir çocuğun köyündeki kaderine terkedilmesi yerine onu Osmanlı seçkinlerine dahil etmek üzere gerekli işlem başlatılmıştı.” Neticede etnik mensubiyeti tartışılan Sinan'ın güçlü bir Osmanlı kimliğine sahip olduğu muhakkaktır.

1584'de Hacca giden Sinan, Hac dönüşünde, 100 yaşı civarında idi ve görevini büyük bir coşkuyla, vefat ettiği 1588'e kadar sürdürdü. Hayata gözlerini kapadığında Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat gibi son derece önemli üç padişahın Baş mimarı olarak çalışmış, arkasında 92 camii, 52 Mescit, 57 medrese, 22 türbe, 3 hastane, 5 su yolu, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahsen, 7 darü-l kurra, 17 imaret, 8 köprü ve 48 hamam dan oluşan birbirinden özel 357 muhteşem eser bırakmıştır.