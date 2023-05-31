Yeni Bakanlar Kurulu yani Cumhurbaşkanlığı Kabinesi isim listesi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağının sinyalini vermişti.
Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Erdoğan'ın bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini söyleyen Sözcü Kalın, 'Kabine ne zaman açıklanacak?' sorusuna da yanıt verdi.
İbrahim Kalın şu açıklamarda bulundu: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur. Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.
Mevcut cumhurbaşkanlığı kabininde yer alan isimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı kim?
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı kim?
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimdir?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı kim?
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı kim?
Hazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebati
İçişleri Bakanı kim?
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı kim?
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı kim?
Millî Eğitim Bakanı: Mahmut Özer
Millî Savunma Bakanı kimdir?
Millî Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı kim?
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı kimdir?
Tarım ve Orman Bakanı: Vahit Kirişci
Ticaret Bakanı kimdir?
Ticaret Bakanı: Mehmet Muş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kimdir?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ