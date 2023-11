ZİHNİN ÖTESİ

nsan, zihnin ötesine geçerek negatif düşüncelerden kurtulabilir ve negatif düşünceleri pozitif düşüncelere yönlendirebilir. Zihin aşılmadığı takdirde zihinde gerçek olmayan korku ve kaygılar ortaya çıkar. Bir insan kendini olmadığı şeylerle özdeşleştirdiğinde korkularla dolar ve endişelenir.

Birey, tüm korkuları ürettiği gibi onlardan da kurtulabilir. Dünyasal yaşamdan varoluşsal yaşama geçildiğinde korku sisi kaybolur. Peki varoluşsal yaşama nasıl geçilir? Değişim ve tekâmül tekniklerini her gün uygulayarak! Değişerek ve dönüşerek....Birey, beden değil, ebedi ruhi varlık olduğunu her an hatırladığında, varoluşsal yaşam da başlar. O zaman farkındalık yükselir ve birey yaşama sevinci ile dolar.

Değişime açık olan zihinde farkındalık güneşi doğar ve korku sisi dağılır. Çünkü farkındalık yükselince birey, kendi öz doğasına ulaşır ve kendisi olur. Doğal yaşama katılır. Birey, kendini beden, zihin, duygularla özdeşleştirmediğinde zihinde kişiyi yoran, yıpratan negatif düşünceler atılır ve zihin arınır. O zaman çatışmalar, bölünmeler, tartışmalar da ortadan kalkar.

Tekâmül yoluna adım atan insan aydınlanır, zihindeki tüm zindanlardan özgürleşir ve ebediyen özgür olduğu gerçeği ile yüzleşir. Dünya Değişim Akademisi'nde "Zihni Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey ölümsüz, ebedi varlığıyla yüzleşir ve korkunun neden olduğu ilüzyon dağılır. Bilinçli seçimler yapılır ve doğru kararlar verilir. Zihinden zekaya kuantum sıçrama gerçekleşir. Artık karar verme olgusunu, zihin değil zeka gerçekleştirir.

"Zihni Aşma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada zihnin nasıl aşılması, zihinsel sessizliğe nasıl ulaşılması gerektiği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

İnsan zihninin ürettiği düşünceler evrensel değil, bireyseldir; o yüzden birey, zihnindeki olumsuz düşüncelerin üstesinden kendi başına gelebilir. Kendine güvenir ve kendisine zarar veren dünyevi bilgilerle ilgilenmez. Mutlak gerçeği yorumlamadan, olduğu gibi yaşar.

Zihnin ötesine geçmek için bencillik duvarları yıkılmalıdır. Birey, bencil isteklerden özgürleştiğinde zihin, gerçeği olduğu gibi yansıtır. Gerçeğe ulaşmak için bencil isteklerden vazgeçilmeli, bilinç yükseltilmeli, pasif, yorumsuz ve gözlemci modunda kalınmalıdır.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmülsel teknikler sayesinde zihinsel sessizliğe varılır. Böylece kişi, her an uyanık ve tetikte olur. Rahatsız eden ve stres yaratan düşünceler ortadan kalkarak saf gerçeklik ortaya çıkar.

Mutlu değişimler.....