Yarbay Soykut’un mektubu Yarbay Soykut’un mektubu

27 Mayıs 1960’dan sonra Tuzla Belediye Başkanlığı’na atanan Uçaksavar Alayı Garnizon Komutanı Yarbay Refik Soykut, halkın yardımıyla o yıllarda belde olan Tuzla’ya bir iskele kazandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015/2016 yıllarındaki sahil yolu ve meydan düzenleme çalışmaları dolayısıyla tarihe karışan iskele için önce 140 metrelik rıhtım duvarı yapıldı.

1961’de de onlarca Tuzlalının çalışması/çalıştırılmasıyla 41x28 metre boyutundaki iskele (kum iskelesi) devletten yardım almaksızın tamamladı.

İnşaat aşamasında Soykut’un sık sık denetlediği iskele, Yalova araba vapuru seferlerinin Kartal’dan Tuzla’ya alınması için yapıldı ama bu düşünce, bilinmez neden hayata geçirilemedi.

Yarbay Soykut, iskele inşaat tamamladıktan sonra 26 Ağustos 1961 tarihinde “Halkımıza” diye başlayan bir teşekkür mektubu yayınladı.

Mektubun bir bölümü şöyle:

“Tuzla halkı inanıp isteyerek çalışmış ve 1960 yılında 140 metrelik bir rıhtım duvarı ile 1961 yılında 41x28 metrekare ebadında bir iskelenin inşaatını tamamlamıştır. Her iki inşaat için denizden 2100 metrekarelik bir sahanın kazanılması ile sonuçlanan bu başarıda her hangi bir devlet yardımı beklenmeksizin her yaş, meslek ve zümredeki Tuzlalımızın takdir ve teşekküre değer hizmeti geçmiştir. Böylece tam bir kardeşlik, bir anlayış gaye ve birliği ile vücut bulan rıhtım duvarı ve iskele halkımızın başarı ve yurtseverliğinin mümtaz bir abidesi olmuştur.”

Soykut mektubunda inşaata çalışan Tuzlalılardan, bir kişi hariç, şu kişilere teşekkür etti:

Eşref Akın, Edip Erol, İsmail Girgin, Mümin Solak, İlyas Aras, Rasim Temizel, Ali Kılıç, Kenan Dinçman, Mustafa Alkan, Erhan Tezcan, Yusuf Yanık, Arslan Daltaban, Cevdet Özdil, Hüsamettin Taylan, Mümin Serbest, Mehmet Yenen, Hasan İş, Remzi Sakarya, Ahmet Kılıç, Avni Bakan, Mithat Sümer, Mustafa Acar ve Mustafa Dolunay.

Refik Soykut’un teşekkür ettiği kurum ve kuruluşlar da şunlardı:

Tuzla’yı Güzelleştirme Cemiyeti, Tuzla Gençlik Spor Kulübü, Tuzla Yıldız Spor Kulübü, Akşam ve Dünya gazeteleriyle Hayat dergisi, Amerikan Dershanesi Tuzla İş Kampı, Verdi Limitet Şirketi Tuzla Jeep Fabrikası, Türk Otomotiv Endüstrileri AŞ.(Çayırova), Anadolu Şark Çimento Anonim Ortaklığı (Kartal), Eti Limitet Şirketi Çayırova Şantiye Şefliği.

Yukarıda “Bir kişi hariç.” dedim.

O kişi Hasan Güloğlu’ydu. (Marangoz Hasan) Yarbay Soykut, Tuzla Mezarlığı’nın istinat duvarlarından Ermeni Yetimhanesi’ne (Kamp Armen) kadar onlarca yapıda imzası olan Hasan Güloğlu’na neden teşekkür etmedi, bilmiyorum.

Bildiğim şu ki; Refik Soykut bu yazıda zorunlu olarak anılıyor ama Marangoz Hasan Tuzla’da hep anılıyor

BİR BAŞKA İSKELE