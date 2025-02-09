Onlar da İz Bıraktı Onlar da İz Bıraktı

Bu demografik çok renkliliğin başat unsuru mübadil oluşum.

Bu “ilgi çekiş” sadece ev, cami, çeşme gibi kültürel varlıklardan değil; iki mahallenin nüfus yapısının temelini oluşturan çok renklilikten de ileri geliyor.

İstanbul’un doğu kapısı Tuzla, her şeye rağmen bugün hâlâ kentin nefes alınabilecek ilçesi olma özeliğini koruyor. Özellikle Postane ve Cami mahallerinin geçmişi andıran yerleşimi ilçeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Kandıralı önce lambalı radyolarda özellikle bayram sabahlarında odaları çınlatan neşeli oyun havalarıyla girdi hayatımıza, sonra tek kanallı siyah beyazlı yılların televizyonlarıyla. Radyoda onu görmeden sevdik, televizyon günlerinde ailemizden biri olarak kabul ettik.

Selanik kökenli bir ailenin bireyi olan Kandıralı 1928 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde doğdu.

“Hemşerileri” yaşadığı için yaz ayların Tuzla’da geçirmeyi tercih eden Osman Kermen sık sık çarşıya iner esnafla, kahvelerde mübadil hemşerileriyle sohbet edermiş.

12’şer sene Tenis Federasyonu’yla Basketbol Federasyonu’nda as başkanlık yapan Kermen, 1980-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tenis antrenörlüğü dersi, 65 yıl da çeşitli okullarda Milli Eğitim’den para almadan kimya, biyoloji, İngilizce ve beden eğitimi dersleri verdi.

Daha 1960’larda ABD’de plak dolduran, efsanevi cazcı Louis Armstrong’la aynı sahneyi paylaşan, Şükrü Tunar ölünce 1962 yılından itibaren Zeki Müren’in kadrosuna katılan ve döneminin hemen hemen bütün şarkıcılarına eşlik eden Kandıralı defalarca atalarının toprakları Selanik’e gitmiş.

Bir mübadil olan Florina doğumlu öykücü, romancı, şair, oyun yazarı Necati Cumalı’nın adı nasıl bir kütüphaneye verildiyse Kandıralı’nın adı da o sinema salonuna verilebilir.

Tuzla’da da Mustafa Kandıralı’nın adını taşıyan bir tiyatro salonu neden olmasın?

Çok da güzel olur. Bu jest sadece benim değil tüm Tuzlalıların beklediği bir jest.

Şimdi şunları da yazmam gerekli.

Tuzla’da neden bir Selanik ve Lozan caddesi/meydanı/sokağı yok?

Neden mübadelenin başkenti Tuzla’da geçmişine yakışır bir mübadele anıtı yok?

Neden Tuzla Kent ve Mübadele Müzesi’nin bahçesinde bayrak direği, neden Atatürk büstü yok