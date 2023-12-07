YORGUNLUK KAHVESİ

Fenerbahçe; taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik ekibiyle ve yönetimiyle özellikle sakat oyuncuların durumundan dolayı hayli yıpranmışlar ve hayli yorulmuşlardı ailecek. Ancak Sivasspor karşılaşmasında alınan galibiyet adeta bir yorgunluk kahvesi niteligindeydi.

Takım bir türlü ritmini bulamamış, defansif yapılanma eksik kalmış, orta sahanın merkezi takımın beyni iken eksikliklerden ötürü tüm takım demans hastası olmuş, deyim yerindeyse futbolun alfabesini okuyamaz hale gelmişti.

Ancak bu periodda takımda iki isim vardı ve adeta, "Onlar yoksa biz varız" dercesine mücadele ettiler neredeyse her maç. Fakat takım arkadaşları bu ikiliye ayak uydurmayı maalesef dert edinmediler kendilerine.

İrfan Can ve Ferdi Kadıoğu'ndan bahsediyorum sizlerin de tahmin edebildiğiniz gibi. Yiğidolara karşı İrfan ve Ferdi'nin güzel performansını taçlandıran futbolcu ise Fred oldu. Güzel bir geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe şöyle oynadı böyle oynadı demenin alemi yok bence. Futbolcular Fenerbahçe formasının ağırlığını hissederek oynadılar. Takım gibiydiler. Yapılması gerekenleri yaptılar ve güzel gollerle Beşiktaş derbisi öncesinde moral topladılar.

Gecenin Notu: Nordajaelland’e karşı emanet bir formayla oynamış gibiydiler. Sivas maçındaysa üzerlerinde çubuklunun olduğunun farkındaydılar. Biraz disiplin, biraz da rakibe gerekli saygıyı duymak çok önemli futbolda. Bu maçı futbolcular aldı. Bakalım İsmail Kartal debiyi alabilecek mi?