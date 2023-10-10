YEREL SEÇİMLER

Sevgili dostlar, her insanın kendisine çizdiği bir yol ve bu yolun sonucunda elde edeceğini umduğu bir takım hedefleri vardır.

Daha küçük yaşlarda “ Büyüyünce ne olacaksın ?” sorusunu oluşturan sebep budur.

Laf olsun diye verilmeyen bilinçli bir yanıt inişleri, çıkışları, dolambaçlı zor yolları aşan bir azmin temelini ve ne olursa olsun hedefe varmayı oluşturur.

Planlı, tempolu çalışmalarla, yalnızca sizin değil, yıllarla birlikte olgunlaşan, şekil almaya başlayan ideal in de size doğru yaklaşmaya başladığını gördüğünüz an, çiçeklerin meyveye dönüşmeye başladığı andır. Mutlu sonun mıknatıs özelliğinin çekim alanında olduğunuzun resmidir. Artık isteseniz de geriye dönemezsiniz.

Böyle durumlar büyük keyif, onur ve sevinci beraberinde getirmekle birlikte zaman içinde takıldığınız, aksadığınız olumsuzlukları kolaylıkla atlatmanıza da vesile olur.

Olmalıdır…

Yenilgi ve başarısızlık onu tanımayanlara kolaydır !

Nasıl ki yenmek ve başarı varsa doğal olarak yenilgi ve başarısız olmaktan da söz edilebilir.

Ancak ikinci kez yenilmek ve başarısızlığa uğramak o kadar da kolay değildir.

Olmamalıdır…

Yeni bir karara varmak, önceki alınan kararlarının deneyimi ışığında gerçekleştiği sürece başarıdan söz etmek mümkün olabilir.

Çünkü ilk yenilgi, örnek alınacak bir deneyim, ders alınacak bir kurstur aslında.

Hataların tekrar edilmemesi, durumun telafisini mümkün kılar.

Değerli okurlar, normal olarak bireysel idealler insanların kendilerini ilgilendiriyorsa da, siyaset böyle değildir.

“ En iyisini ben yaparım “ iddiasıyla yola çıkmak, engelleri ve zorlukları göze almak anlamını ifade eder.

Farkında olarak ya da olmayarak atladığınız bir gündem maddesinin planlarınızı alt üst etmesiyle, toplumun yararına olarak bazen kendinizden vazgeçmeniz dahi söz konusu olabilir.

Ancak, kendinizden vazgeçseniz bile kucaklayacağınızı vadettiğiniz toplumun hiçbir yararından vazgeçemezsiniz.

İdeal kolay, hedef zordur…

Siyaset, sonucu gözetir ama hedefin belirlenmesinde büyük kitleleri etkilemekte sınırlayan, sınayan kuralları ve bunların sorumluluklarını taşımayı da gerektirir…

Yüzlerce, binlerce değişik insanla karşı karşıya olmak, onların diliyle anlatmak, ikna etmek kolay değildir…

Esen kalın.