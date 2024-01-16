Medya ve sanat benim vazgeçilmez iki ilgi alanım, mesleğim…hatta günlük yaşam şeklimdir.

Uzun yıllar evvel aralarında mesleki tercih yapamayınca birleştirerek yoluma devam etme kararı almıştım. Her alanda olduğu gibi medyada da inanılmaz bir gelişim ve değişim süreci yaşadı. Ve biliyoruz ki; hiçbir değişim tek başına gerçekleşmez. Bu yazımda sizlere, “Yeni Medya Sanatı” kavramından bahsedeceğim.

Yeni Medya Sanatı, teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak sanatsal ifade biçimlerini yeniden tanımlayan bir sanat dalıdır. Bu sanat formu, 1990'ların başından itibaren, dijital teknolojilerin ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir gelişme göstermiştir. Yeni Medya Sanatı; video sanatı, dijital sanat, ses sanatı, interaktif sanat, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve performans sanatı gibi bir dizi disiplini içermektedir. Temel özellikleri arasında, teknoloji ve dijital araçların kullanımı, izleyici etkileşimi, çok disiplinli yaklaşımlar ve deneysel nitelikler yer alır. Bu sanat formu, geleneksel sanat anlayışlarını aşarak, sanatın nasıl üretildiği, sunulduğu ve algılandığı konularında yeni perspektifler sunar.

Teknolojinin sanat üzerindeki etkisi, sanatçılara daha önce mümkün olmayan yollarla eserlerini yaratma ve sergileme imkanı vermiştir. Örneğin, dijital animasyon, 3D yazdırma ve interaktif enstalasyonlar gibi teknikler, sanatçıların yaratıcılıklarını sergilemeleri için geniş bir alan açmıştır. Ayrıca, internet ve sosyal medya platformları sayesinde sanat eserleri çok daha geniş kitlelere ulaşabilir hale gelmiştir.

Yeni Medya Sanatı, aynı zamanda izleyicilerin sanat eserleriyle etkileşimine de büyük önem verir. İnteraktif sanat eserleri, izleyicilerin eserlerle doğrudan etkileşime geçmesini ve bu sayede eserlerin bir parçası haline gelmesini sağlar. Bu, izleyici deneyimini kişiselleştirir, sanatın daha dinamik ve katılımcı bir niteliğe bürünmesine olanak tanır. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojiler, sanatçılara fiziksel dünyanın ötesinde sanat eserleri yaratma fırsatı sunar. Bu eserler, izleyicilere tamamen yeni ve sürükleyici deneyimler yaşatabilir.

Bu sanat dalı; toplumsal ve kültürel konuları ele alma biçimiyle de dikkat çeker. Sanatçılar, bu platformları kullanarak çevresel sorunlar, toplumsal eşitsizlikler, kimlik ve kültürel çeşitlilik gibi konuları işleyebilirler. Böylece, sanat hem bir ifade aracı hem de toplumsal ve politik diyalogların bir parçası haline gelir. Bu sanat formu, teknolojinin sanat üzerindeki etkilerini keşfederken, aynı zamanda sanatın toplumsal ve kültürel rolünü de yeniden tanımlamaktadır.

Görünen o ki, sürekli gelişen teknolojilerle birlikte evrimleşmeye devam edecek ve sanatın sınırlarını genişletmeye devam edecektir.