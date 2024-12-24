Yaz yaz bitmiyor Yaz yaz bitmiyor

Atatürk’ün Tuzla’daki izleri ne kadar unutulsa/unutturulsa da zaman zaman kendini hatırlatıyor.

Bir dostumun isteğini yerine getirmek için yıllar önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin günlük yayını Bizim Gazete’yle Yenigün’de yazdığım bazı haberleri ararken Atatürk ve Tuzla hakkındaki yazılarıma rasladım.

O halde tekrarlamakta ve bazı “mahfel”lere hatırlatmakta yarar var.

Ne demiş eskiler:

"Et-tekrarü ahsen, velev kane yüz seksen. (Tekrar etmek en güzeldir, 180 kere de olsa.)