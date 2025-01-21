Prizren’de Melami Tekkesi Prizren’de Melami Tekkesi

Cemaatsiz ve ezansız camileri; tekkeleri, türbeleri namazgahları gördüm; ki onlar bizim geçmişimizdi.

Tekkede biz ağırlamak için çırpınan Melami canların aydınlatıcı sohbetinden ve ikramların ardından ilahiler okundu. Çıt çıkmadan dinlediğimiz ilahilerden sonra ben kendimi arınmış hissetim.

Kenti dolaşırken Halveti Tekkesi’ne de uğradık. Tekke hakkında bilgi alırken bir arkadaşımız rehbere Prizren’de Melami tekkesi olup olmadığını sordu. Varmış. Oraya da gitmek istediğimizi söyleyince rehberimizle düştük yollara, yürüye yürüye vardık tekkeye.

“Kevseri vahdet içeriz, âsıkı melamileriz/Mahbubi rana severiz, âşıkı melamileriz/ Tevhidimiz hakkı şuhud, eylemişüz mahvi vücud/Yâr ile olduk yek vücud, sadıkı melamileriz/ Söyleriz şiiri, gazeli, methederiz biz güzeli/Aşkıyle yandık ezeli. Yanıki melamileriz/Sanma böyle zahid, Ferki ya sende yok keman, layıki Melamileriz biz.

“Melamiliğin ‘yolu yordamı belli, kurulları konulmuş’ bir tarikat olmadığı, bir yaşayış biçimi, İslamiyet’in hayata uygulanmasında değişik bir yorum olduğu söylenir. Melamilik bu yönüyle bir tepkidir. Tarikat olayı gün gelmiş tekke, zaviye, dergah, özel kılık kıyafet ve zikir merasimleri bakımından öylesine müesseseleşmiş, halktan da kopup İslamiyetin mesaj safiyetinden öylesine uzaklaşmıştı ki bazıları Melamilik hareketinin işte buna bir tepki olarak doğduğunu ileri sürerler.

Tasavvuf ve tarikat, Tanrı’ya ulaşmak için bir yolsa Melamilere göre bu yol bir takım gösterişli merasimler, halktan kopuk bir imtiyazlı sınıf oluşturmakla bir yere çıkmazdı. Gittikçe katılaşan, bünyeleşen, bir takım şekli davranışlar ve gösterişli zikirlere dönüşen tarikat oy olayına karşı çıkan Melamiler için bu nedenlerle ‘Tasavvuf içinden tasavvufçulara karşı çıkan zümre.’ denmektedir.

Melamileri göre Allah’a ‘Bir takım özel kıyafetler, törenler âdet, an’ane ve zikir meclisleri ile kavuşmak.’ mümkün değildir Allah’a ulaşmakta zikir değil, fikir önemlidir.” (*)

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(*) Tarikatlar. Ahmet Güner. Milliyet Kültür. İstanbul 1986.