YANLIŞ HESAP
YANLIŞ HESAP
Yanlış hesap Türkiye’den döner...
Sultan Mahmut devrindeyiz. On dokuzuncu asır. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa ordusu Kütahya'ya doğru yürür. Bizim yenileşen ordumuzda Moltke, hani şu Fransızlara karşı Prusya'nın zaferini kazanan büyük asker, danışman olarak bizim ordumuzdadır.
Fakat ordu Moltke'nin askerce öğütlerini dinleyecek yerde sarıklı hocalara danışan eşref saatçi kumandanın elindedir. Koskoca İmparatorluk bir valinin ordusunu yeneceğimiz yerde, onun bir avuç ordusuna yeniliriz. Sultan Mahmud'un tahtı tehlikeye girer. Ne yapar bilir misiniz?
Daha dün bizi yok etme savaşından çıkan Rusya'yı imdada çağırır.
Şimdi de milyonlar olan Arap devletleri, beş milyonluk katil İsrail ile başa çıkamayıp, Sultan Mahmud gibi başka milletlerden imdat bekliyor..
Ne garip olay ki ; Bizim ordu komutanlarımızın aklı o eski akıl değil, görev bilincinde olan Atatürk'ün Askerleri, öz ve öz Türk evlatlarıdır bunlar...
Türk Askeri'ni; Çanakkale'den, (Seddülbahir, Kilitbahir), Sakarya'dan, Dumlupınar'dan, Kafkasya'dan, İzmir’den, Kars, Ardahan'dan, Hicaz'dan, Anafartalar'dan, en son Kıbrıs'tan iyi tanır, bilirler...
Kendimizi rehavete kaptırmadan, tedbirimizi planlı ve çeşitli senaryolar ile savaşçı gücümüzü test ederek hazır olmalıyız.
Bizi bekleyen tehlikeleri göz ardı edemeyiz. Çünkü ABD'nin hedefi BOP diye uydurduğu İsrail-Kürdistan üçgeninde yer alan vaat edilmiş topraklardır. Bu topraklar Kürtlere göre kendi topraklar, Yahudi inanışına göre ise Tevrat'ta sözü edilen yerler.
Bazıları, toprak işgali ile yetinirken, bazıları da dışarıdan, ekonomik çıkarlarını ön planda tutacağıdır...
Ortadoğu'daki cehennem bundandır. Yahudi-Evangelist ortaklığı dünya bombasının fitilini ateşlemek üzereler.
Ama yanlış bir hesapları var; Türk birliği ve Türkiye...
Türkiye Devleti bu oyunu bozabilecek kudret, cesareti mevcuttur, ve mecburiyeti de vardır. Türk Devletleri ve Türkiye omuz omuza bu özgürlük ve demokrasi, Türk varlığı savaşını birlikte verir.
ABD kötü niyetli belli..
Bizi provoke etmeye çalıştıkları da belli..
Bir hır çıkacak..
Önceliği kim alır Allah bilir.
Ama unutmasınlar, bilsinler ki, biz istediğimiz zaman dünyayı yeniden kurarız...
Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
Tanrı Türkü Korusun.
Sevgi ve Saygılarımla.