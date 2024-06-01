VİYANA'DA BİR ASENA !...

Viyana önünden beri üç asırdır kırpıla kırpıla gene elimizde kurtarılacak bir vatan kaldı. Büyüklük başka, irilik başka; biri haritada, biri içte; kırpılan iriliğimizdi, kurtulan ruhumuzdur. Son vatanı kurtulanla kurtardık. Şimdi iri değil büyüğüz. Üç asır gelen istilâya, iriliği parça parça bir yem gibi vermiştik.

İki defa Viyana'ya gittik, alamadık, şimdi bunları düşünüş ve yazış niye? Simdi ise onların en büyük bayramları, şenlikleri Türklerden kurtuluşlarının yıl dönümünü kutlamaları. Demek ki üç asırdır o kurtuluşu anmaktan daha büyük bayram bulamıyorlar.

Son büyük saldırıştan bir gün önce, Sultan Süleyman kuşatılanlara haber gönderdi: Yarın öğle yemeğini Viyana'nın içinde yiyecek ! O gün lağımlar volkanlar gibi patladı, eldeki gülleler kalın duvarla koçlar gibi toslaşıyor gözü pek yiğitler bedenlere atmacalar halinde atılmaktadır; bir öldürüp on ölerek saldırıyoruz. Nafile, dıştaki düzlüğe on bin Türk serildi. İki hafta önce beyaz yaseminler gibi gülen çadırlar şimdi yığınlarla şehide dikilmiş donuk mezar taşları gibi oluvermişti.

Birden bire gelen iğneli bir kar tipisi: Ölümden ürpermeyen Türk askeri ince elbisesi altında zangır zangır titriyor. Bütün etraf ateşe verildi, ordu yangınla ısınacaktı. Sıcağa kar dayanamazmış, kara kim dayanır? Viyana'dan değil kardan kaçtık.

Peki Budin veya Belgrat'ta kışlayıp daha geniş bir tutumla bu Viyana işini kökünden niye bitiremedik?

İstanbul sarayındaki eski Rus güzeli, şimdi ise Ukrayna güzeli, Hürrem Sultan: Sultan Süleyman onu Budinlere getirtemedi, yolda üzülür diye kendisi Budinlerde kalmadı ayrılığına dayanamam diye, yani anlayacağınız kurtulan Viyana, Meryem'e dua etmekle kurtulmadılar, demek ki dualar yanlışlıkla Hürrem Sultana gitmiş...⁹

Daha sonra Kara Mustafa Paşa, Tatar'ların ihaneti ile bir kez daha Viyana kuşatması bozgun ile bitti.

ASLIHAN BOZATEMUR. TÜRK ASENASI

Yozgat, Sinop, Gaziantep, Samsun, Ankara Ordu, velhasıl Türkiye’nin her yerinde..

Viyana Eyalet Seçimlerine, Sosyal Demokrat Parti’den (SPÖ) eyalet milletvekili adayı olarak katılan Aslıhan Bozatemur, SPÖ’nün gençlik kadrosundan başlayan 20 yıllık bir sürecin sonunda, milletvekili oldu.

SPÖ her dönem, örgütleniş anlayışında, ötekileştirme ve ayrımcılıktan uzak bir çizgi izlediğinden, ülkede yaşayan yabancı kökenli (göçmen) yurttaşlar parti içerisinde kendilerine her zaman yer bulmuşlardır.

Yaklaşık 20 yıl önce SPÖ ile tanışan Aslıhan Bozatemur’da bir göçmen çoğuydu.

15.bölge belediye başkanı ile tanışması, Aslıhan Bozatemur’un parti içerisinde bir çok noktada görev yapmasını, yaşadığı ilçenin belediye meclis üyesi olmasını, çeşitli gençlik, uyum ve entegrasyonla ilgili projelerde görev almasını ve en nihayetinde Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in özel danışmanı olmasını sağlayacaktı.

Aslıhan Bozatemur, parti içerisinde köprü görevi gördüğü, özellikle 10.bölgede çeşitli göçmen dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile SPÖ nün bağlantı kurmasını sağladı.

Köprü görevini sadece Viyana’daki göçmen sivil kuruluşları ile değil, Türkiye’nin çeşitli belediyeleriyle, Viyana Belediyesi arasında ilişkiler ağı oluşturulmasında etkin rol oynadı.

Bozatemur, uzun bir maraton olarak başladığı bu yolda, yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, eğitim hayatı devam ederken ilk okul öğrencilerine de ders verdi.

Volkshochschule ve GPA (sendika) kurumlarında görev aldı.

Avusturya´nın en saygın, dürüst ve nitelikli siyasetçisi olarak gördüğü Michael Ludwig’in yanında yetişip, tecrübe edinmek ve siyasi bilgimi geliştirmek benim için çok değerli diyordu, Aslıhan Bozatemur.

Zira, siyaset bir üretim şekli ve aynı zamanda siyaset iddialı bir işti, ona göre.

‘’Şimdi ise 20 yılı aşkın sürenin sonunda SPÖ´ye yaptığı hizmetlerden dolayı Viyana geneli eyalet meclis üyeliğine aday oldu’’

Aslıhan Bozatemur, ‘’Söyleyeceğim bütün meşru sözlerimin dayanaklarını ortaya koyacak ve arkasında duracağım" dedi ve ekledi :

"Viyana’da yaşayan Türkiye’den göç etmiş insanların başarısı beni mutlu ediyor."

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı (SPÖ) Dr. Michael Ludwig ve Özel danışmanı SPÖ Viyana Milletvekili, Aslıhan Bozatemur:

İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik ırkçılık konusunda araştırma şirketi 2023 senesi için Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı girişim raporladı. Bunu şiddetle kınıyorum! Viyana’da ırkçılığa yer YOKTUR! İnsanları dışlayan ve aşağılayan tek bir olaya tahammül edemeyiz. Bir toplumu ayrıştırmaya çalışanlara en büyük cevap birlik olmaktır! Viyana’da birlik olacağız!

Kardeşlerim, Viyana'yı kuşatmak ve ilhak etmek bir mükafat kazandırmaz. 18 milyon kilometre kare topraklarımız oldu da ne oldu, ırkımızı kaybettik ve zoraki Atatürk sayesinde bulabildik. Önemli olan yüksek karakterli, Türk kardeşlerimizin değişik ülkelerde ülkemizi ve Türk kardeşlerimizin haklarını korumak. Bu da Aslıhan Bozatemur gibi gurur vererek göğsümüzü kabartıyor..

Atatürk Ülkesinde Batı standartlarını yakalayacağız.

Seninle gurur duyuyoruz ASLIHAN BOZATEMUR..

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.