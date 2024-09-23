VATAN AŞKI VATAN AŞKI

İçinde yaşadığımız devirde, etrafımızda geçen olaylar, vatan sevgisinin önemini çok kuvvetli bir gereksinim olarak gösteriyor. Vatanı için her şeyi fedaya hazır olmak mecburiyetini anlatıyor. Zihniyetimizi ve vücudumuzu buna hazırlamak zorundayız.

Etrafta çakallar üreyip dururken, kendi milletinin fertlerini kuzu haline getirmek gerçek bir cinayet olur.

Vatandaşları, vatanseverleri, muhtemel tehlikelere karşı kuvvetlendirmek ve her türlü savunma araçlarını mükemmel bir surette hazırlamak milli, kutsal bir görevdir.

Her ne amaçla olursa olsun, millet ferdleri arasına düşmanlık ve kin hisleri sokmadan kaçınılmalıdır. Hiç bir milletin ne bütün fertleri fenadır ve ne de iyidir. Hainleri de vardır, çapulcuları, korkakları da. Vicdan bu ayırımı yapmayı emreder.

Vatanını hakkıyla sevenler, toplumun saadet ve gelişmesini şahsi çıkarlarına üstün tutanlar, her şeyden evvel, kendi bilgi ve faziletlerini çoğaltmaya, faydalı herhangi bir meslekte en ileri gitmeyi samimiyetle gayret ederler.