Ustalar Çıraklarında Yaşar Ustalar Çıraklarında Yaşar

Yayınlanma Tarihi 03.09.2024 14:53 — Son Güncelleme 03.09.2024 14:53

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Babıali’de 54. yılımı tamamlamak üzereyim. Matbaa mürekkebi ve hurufatla 1970 yılında dergicilik yaptığım günlerde tanıştım. Üç yıl sonrası gazeteciliğe başlangıcım. İlk gazetemde ilk görevim musahhihlikti. Gazetenin fotoğraf/klişe arşivine de bakıyordum. Altı aya kalmadan yazı işlerine sekreter olarak geçtim. 13 yıl çeşitli gazetelerde sekreter olarak çalıştım. Mesleğimin dönüm noktası rahmetli ustam Ahmet Güner'in beni Milliyet'in gece haber merkezine almasıdır.

Milliyet'te haberin, haber takibinin heyecanını yaşadım. Ardından TGC'nin günlük gazetesi Bizim Gazete günleri. Orada da üretmenin, habere gitmenin ve röportaj yapmanın keyfini yaşadım. Sekiz kitabım Bizim Gazete’deki röportajlarımın toplanmasından oluşuyor. Bugüne değin çeşitli gazetelerde mesleğin her kademesinde çalıştım. Meslekte de 51. yılımı tamamlamak üzereyim. Bu yıllar içinde maaşım ve kitaplarımla dergilere yazdığım yazıların teliflerinden başka bir kuruş girmedi cebime.

Yine bu yıllar içinde bağımsız, bağlantısız ve başına buyruk tavrımı korudum. Kimsenin adamı olmadım, kimsenin kuyruğuna takılmadım. Ne yaptıysam bilgim ve bileğimin hakkıyla yaptım. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanı Turgay (Olcayto) Ağabey bana “Yokuşun uslanmaz emekçisi.” diyordu. Geçen yıl Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’mü alırken yaptığım teşekkür konuşmamın bir yerinde Olcayto’nun bu yakıştırmasına değinmiş ve uslanmaya niyetimi olmadığını söylemiştim. Evet yok.

Yıllar geçtikçe daha iyi anlıyorum. Bu tavrımın oluşmasında bana harf değil harfleri öğreten ustam Ahmet Güner’in etkisi var. O nedenle bugün gönül rahatlığıyla “Ustalar çıraklarında yaşar…” diyorum. Mustafa Kemal, “Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini ve bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.” (1) diyor. İşte ben bugün öyle yaptım. GAZETELERİN TİRAJLARI

Yıllardır gazetelerin tirajları açıklanmıyor. Ancak sanal ortamda paylaşılan 29 Temmuz 2024 tarihli bir liste sayesinde hangi gazetenin ne kadar sattığını öğrendik. Listeye göre Türkiye (2) dışında günlük tirajı yüz bin olan gazete yok. Sabah, Hürriyet ve Sözcü 90 bin bandında. Milliyet 60 bin, Yeni Şafak 50 bin, Korkusuz 30 bin, Cumhuriyet 14 bin, Aydınlık 10 bin, Birgün ve Milli Gazete 4 bin adet satılıyormuş.