USLANMADI, BAY BEŞAR ESAD...
USLANMADI, BAY BEŞAR ESAD...
Etme Bulma Dünyası Bay Esad...
- 633-37 Arapların Suriye (Şam) fethi
- 1070-80 Selçukluların Suriye ve Filistin fethi
- 1400-1401 Timur'un Suriye'yi yakıp, yıkması
- 1516-17 Osmanlıların Suriye ve Mısır fethi
- 1918 Arap topraklarından Osmanlı yönetim sonu..
- 1920 Ankara TBMM Türk istiklâl savaşı'nın başlangıcı, Suriye için Fransız...Filistin ve İrak için İngiliz mandalarının kurulması, İbn Suud'un Necid Sultanı olması...
- 1961 Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyetinden ayrılması..
7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu, son Filistin ve Suriye muhaberelerinin en ağır yükünü taşımış ve bozgunun sonuna kadar ordu adını muhafaza edebilmiş tek ordudur.
Onu Genarel Allenbey anıların da çok iyi anlatır..
Kısaca Suriye tarihi bu ...
1984 den beri Türkiye'nin, PKK ile mücadelesinin ardından 1998 yılına gelindiğinde bu örgütün eylemlerini ve Suriye’nin örgüte yaptığı her türlü desteğin artık bardağı taşırdığı son nokta olduğu bilinmektedir.
Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının ağzından savaş ilanı ifade edildikten sonra Suriye ile ilişkiler yeni bir dönemin kavşağına geldi.
Türkiye’nin savaş dahil tüm riskleri göze alarak yaptığı bu çıkışın ardından gerilen ilişkileri Mısır ve İran arabulucu olarak yumuşatmaya çalışmış ve bu ülkelerin temsilcilerinin de katılımıyla iki ülke arasında 1998 yılında Adana mutabakatı imzalanarak yeni bir döneme girilmiştir.
1. Suriye, topraklarından kaynaklanan ve Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik hiçbir faaliyete karşılıklılık ilkesi çerçevesinde izin vermeyecektir.
Suriye, toprakları üzerinde, özellikle PKK’nın silah, lojistik malzeme ve parasal destek teminine ve propaganda yapmasına müsaade etmeyecektir.
2. Suriye, PKK’nın terörist bir örgüt olduğunu kabul etmiştir. Ülkesinde, diğer terör örgütleri meyanında, PKK ve tüm yan kuruluşlarının bütün faaliyetlerini yasaklamıştır.
3. Suriye, ülkesinde PKK’nın eğitim ve barınma amaçlı kamp ve diğer tesisler oluşturmasına ve ticari faaliyetlerine izin vermeyecektir.
4. Suriye, PKK mensuplarının üçüncü bir ülkeye geçişleri için ülkesini kullanmasına müsaade etmeyecektir.
5. PKK terör örgütünün elebaşısının Suriye topraklarına girmemesi için bütün tedbirleri alacak, sınır kapılarını bu yolda talimatlandıracaktır.
Taraflar, yukarıda değinilen tedbirlerin etkili ve şeffaf bir biçimde uygulanmaları yönünde bazı mekanizmalar oluşturmayı kararlaştırmışlardır.
Bu bağlamda;
a) İki ülke üst düzey yetkilileri arasında derhal ve doğrudan telefon hattı tesis edilecek ve kullanılmaya başlanacaktır.
b) Taraflar yekdiğerinin diplomatik temsilciliklerine ikişer özel görevli atayacaklar ve bu görevliler “misyon şefleri” tarafından bulunulan ülke makamlarına takdim edileceklerdir.
c) Türk tarafı, terörle mücadele bağlamında, güvenliği artırıcı tedbirlerin ve bunların etkinliğini denetlemek üzere, bir sistemin kurulmasını Suriye tarafına önermiştir.
İmzalanan bu protokolden sonra Suriye’nin terörist elebaşısını ülkeden sınırdışı etmesi ve Türkiye’nin örgüte yönelik askeri ve siyasi baskılarını artırması sonucu terör örgütü ya ardından İtalya’ya sığınmış ancak Türk kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine buradan da kovulduktan sonra yapılan bir operasyonla Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.
Huylu huyundan vaz geçmez: USLANMADI BAY BEŞAR ESAD
Yıllarca bizi terörist örgütleri ile uğraştırmaya çalışan baba Esad öldükten sonra, terör kumandasını devir alan Oğul Esad'ın ve takımının besledikleri terör örgütleri şu an kendilerinin cellatları oldu...
Belli ki bilmiyorlardı, TANRI Türkleri alt edecek varlığı yaratmadığını ve Türk askerinin mukavemetini çelik gibi kıldığını....
Netice de Orta Doğu'da petrol savaşları hız kazanmış durumda.
Ama unuttukları önemli konu vardır. SU meselesi...Bu mesele tartışılmaya başlayacaktır elbette.. Ehh bizim suya ihtiyacımız artı artık. Malum bir çok misafirlerimiz var ülkemizde.
O bölgenin ipi ABD ve RUSYA elinde olabilir ama, o ip maalesef kilit açmaz, kiliti anahtar açar...
O anahtar TÜRKİYE başkenti ANKARA'nın elinde dir... Biz boşuna demiyoruz, kilit kapandı diye...
Bunu da böyle biliniz!...
Tanrı Türkü Korusun.
Sevgi ve Saygılarımla.