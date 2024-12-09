USLANMADI, BAY BEŞAR ESAD... USLANMADI, BAY BEŞAR ESAD...

Onu Genarel Allenbey anıların da çok iyi anlatır..

7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu, son Filistin ve Suriye muhaberelerinin en ağır yükünü taşımış ve bozgunun sonuna kadar ordu adını muhafaza edebilmiş tek ordudur.

- 1920 Ankara TBMM Türk istiklâl savaşı'nın başlangıcı, Suriye için Fransız...Filistin ve İrak için İngiliz mandalarının kurulması, İbn Suud'un Necid Sultanı olması...

Kısaca Suriye tarihi bu ...

1984 den beri Türkiye'nin, PKK ile mücadelesinin ardından 1998 yılına gelindiğinde bu örgütün eylemlerini ve Suriye’nin örgüte yaptığı her türlü desteğin artık bardağı taşırdığı son nokta olduğu bilinmektedir.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının ağzından savaş ilanı ifade edildikten sonra Suriye ile ilişkiler yeni bir dönemin kavşağına geldi.

Türkiye’nin savaş dahil tüm riskleri göze alarak yaptığı bu çıkışın ardından gerilen ilişkileri Mısır ve İran arabulucu olarak yumuşatmaya çalışmış ve bu ülkelerin temsilcilerinin de katılımıyla iki ülke arasında 1998 yılında Adana mutabakatı imzalanarak yeni bir döneme girilmiştir.

1. Suriye, topraklarından kaynaklanan ve Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik hiçbir faaliyete karşılıklılık ilkesi çerçevesinde izin vermeyecektir.